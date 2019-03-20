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Binali Yıldırım kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog

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HABER  | 20.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de, Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla zaferle çıkacağız." dedi.

Seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdüren Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde zaferle çıkmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Peygamber Hazreti Muhammed'in müjdelediği bir şehri yönetmeye talip şanslı insanlardan olduklarını dile getiren Yıldırım, "Yücel Çelikbilek, Beykoz'da çok güzel işler yaptı. Murat Aydın ise Zeytinburnu'nda çeyrek asra yakın bir sürede güzel hizmetler yaptı. O zaman daha çok çalışacağız, daha çok gönülle gireceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de, Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla zaferle çıkacağız." diye konuştu.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ, KURALI OLUR"

Kalabalık içinden bir vatandaşın "Yolların kralı" şeklinde slogan atması üzerine Yıldırım, "Bir dakika. Orada dur. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. O zaman durmak yok, yola devam. Binali ile finali tamamlıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da birer kısa konuşma yaparak, halktan destek istedi. (AA)

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binali yıldırım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır miting

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Durmak Yok Oylara DEVAM.
@baskaya.ramazan DAHA KONUŞMASINI BİLMİYOR 2 LAFI BİR ARAYA GETİREMİYOR.BU DANDİKLERDEN NE ZAMAN KURTULACAK BU ÜLKE.
binali dendi bindi, inali dendi indi, şimdi kaşın tırmala ali zamanı
Bu partinin ençok dolaştırdığı kişisi. Binali bey hakaret, tehdit, küfür, yalan iftiraları kullanan cukka ittifakının adayı olmaktan memnunmusunuz?
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