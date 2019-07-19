YEMEK

Bingöl'de birçok hastalığa iyi gelen dut pekmezinin yapımına başlandı

Recep Demircan Recep Demircan
İÇERİK HABERLERİ  | 19.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Aktoprak köyünde yetiştirilen olgunlaşmış dutlardan besin değeri yüksek pekmez yapımına başlandı. Dut pekmezinin mide, bağırsak ve kansızlık gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten Nihat Dursun, 'Dutun toplandıktan sonra yarım saat içinde ateşe konulması gerekir. En az bir saat kaynatılıp 4 gün güneşte bekletildiği zaman gerçek pekmez olur.' dedi.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez için yılın bu döneminde bölgede tatlı bir telaş yaşanıyor. Aktoprak köyünde meyvenin olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde çocuk, genç, kadın erkek, dut ağaçlarının altında toplanan köylüler, silkelenen dallardaki dutların yere düşmemesi için geniş bezler açıyor.

SAATLERCE KAYNATILIYOR

Bezlerin üzerinden alınan dutlar ayıklandıktan ve yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.

Doğal ortamda yetiştirilen dutların kaynatılmasıyla, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan geleneksel lezzet daha sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor.

KIŞ AYLARINDA SOFRALARI SÜSLÜYOR

Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarını süsleyen besleyici pekmez yapımı için köyde günler süren tatlı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Yörede yetişen dut pekmezinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, dut pekmezinin kimyasal müdahaleler olmadan tamamen doğal şekilde üretildiğini belirterek, tescil işlemi için ürünün teknik incelemesinin yerinde yapıldığını, alınan örneğin analize gönderildiğini söyledi.

Analiz işlemlerinin tamamlanmasıyla dut pekmezinin coğrafi işaretle tescili için Türk Patent Enstitüsüne müracaat edeceklerini ifade eden Bahadır, böylece üretilen pekmezin katma değerinin artacağını, bunun da bölge ve ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını aktardı.

'EN AZ BİR SAAT KAYNATILIP 4 GÜN GÜNEŞTE BEKLETİLDİĞİ ZAMAN...'

Köyde pekmez yapan 50 yaşındaki Nihat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 kilogram duttan 30 kilogram pekmez hazırladıklarını söyledi.

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan duttan doğal pekmez yaptıklarını dile getiren Dursun, "İyi bir pekmez zamanında silkelenen dutun bekletilmemesi. Dut ağaçtan toplandıktan sonra bekletilmeden ateşe verildiği anda pekmez iyi olur. Dut bekletildiği zaman ekşime yapar. Dutun toplandıktan sonra yarım saat içinde ateşe konulması gerekir. En az bir saat kaynatılıp 4 gün güneşte bekletildiği zaman gerçek pekmez olur." dedi.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Dut pekmezinin mide, bağırsak hastalık ve kansızlık gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten Dursun, pekmezin fazla kaynatılması ile bu fayda sağlayan özelliklerin kaybolduğunu aktardı.

Hüsna Dursun da Zazaca yaptığı konuşmasında, iyi bir pekmez için dutun kaynatılma süresinin önemli olduğuna işaret etti.

Pekmezin yapılma sürecini anlatan Dursun, istenilen kıvama ulaştığında tepsilere koydukları pekmezi evlerin damında güneşte beklettiklerini, tekrar süzülen pekmezin tüketilmeye hazır hale geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
dut pekmezi bingöl

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