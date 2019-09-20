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Bingöl'de civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tahlil yapıldı. 27 öğrenciden 5'i doğrudan civa ile temas ettikleri gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildi.

Bingöl'de civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, Sancak İlk ve Ortaokulu’nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı. Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora civayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'OYUN HAMURU SANIP OYNADIK'

Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, “Pazartesini bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolabı açtılar, içinde civa çıktı. Oyun hamuru sanıp oynadık sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Biz de buraya geldik, kan tahlili yaptırdık” şeklinde konuştu.

Öğrenciler velilerinden Nurettin Balama ise,"Tam net olarak bilmiyoruz. Bazı öğrencileri Elazığ’a sevk ettiler. Mide bulantısı, baş ağrısı gibi durumlar var. Büyük ihtimalle birçok öğrenciyi götürecekler. Tam net bilgimiz yok henüz bizimde.” diye konuştu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATIŞDI

Öte yandan, yaşanan olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bingöl cıva zehirlenmesi

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