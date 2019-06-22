Bingöl'de dünyanın en güçlü böceği bulundu!

Ağaçeli köyünde oturan Barış Karatoprak (32), tarladan eve geldiğinde üzerindeki böceği fark etti. Karatoprak, ilk kez karşılaştığı böcekle ilgili internetten araştırma yaptı. Böceğin gergedan böceği olduğunu öğrendi. Karatoprak, araştırmayla gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Tarladan eve geldiğimde üzerime bir şeyin konduğunu fark ettim. Önce önemsiz bir şey olduğunu zannettim, sonra elime alıp baktığımda burnunda sivri boynuz olduğunu gördüm. İnternette yaptığım araştırmada gergedan böceği olduğunu öğrendim. Dünyanın en güçlü böceğiymiş. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü" dedi. Karatoprak, yetkililerin böceği gelip inceleyebileceğini söyledi.
(DHA)
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