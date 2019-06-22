Mynet Trend

Bingöl'de dünyanın en güçlü böceği bulundu!

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 22.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bingöl'de bir çiftçi, dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu.

Bingöl'de dünyanın en güçlü böceği bulundu!

Ağaçeli köyünde oturan Barış Karatoprak (32), tarladan eve geldiğinde üzerindeki böceği fark etti. Karatoprak, ilk kez karşılaştığı böcekle ilgili internetten araştırma yaptı. Böceğin gergedan böceği olduğunu öğrendi. Karatoprak, araştırmayla gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Tarladan eve geldiğimde üzerime bir şeyin konduğunu fark ettim. Önce önemsiz bir şey olduğunu zannettim, sonra elime alıp baktığımda burnunda sivri boynuz olduğunu gördüm. İnternette yaptığım araştırmada gergedan böceği olduğunu öğrendim. Dünyanın en güçlü böceğiymiş. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü" dedi. Karatoprak, yetkililerin böceği gelip inceleyebileceğini söyledi.

bingolde-gergedan-bocegi-bulundu_2616_dhaphoto2

(DHA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Diyarbakır'da görüldü! Nesli tükenmek üzereDiyarbakır'da görüldü! Nesli tükenmek üzere
Fethiye'de otelde korkunç olay!Fethiye'de otelde korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bingöl gergedan böceği

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı geldi

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı geldi

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan Fırat kaplumbağası bulundu

Diyarbakır'da görüldü! Nesli tükenmek üzere

Fethiye'de otelde cinayet

Fethiye'de otelde korkunç olay!

İki arkadaş aynı gün hayatını kaybetti

İki arkadaşın şüpheli ölümü!

Nişan kana bulandı! 2 kişinin ölümüne neden oldu, kalp krizi geçirdi

Nişan kana bulandı! 2 kişiyi öldürüp kalp krizi geçirdi

Balık tutmak için gelmişti! Acı haber

Balık tutmak için gelmişti! Acı haber

Bahçeye uçtu! 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Bahçeye uçtu! 4 yaşındaki çocuktan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.