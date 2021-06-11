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Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

11.06.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Servi köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ekipler, alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

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