"O HAYVANLAR BENİM DEĞİLDİ, BU HAYVANLAR BENİM. BENİ TANIYORLAR"

Orak'ın aynı seslerle yaptığı çağrıya bu kez kendi sürüsü kayıtsız kalmadı.

Tıraşlı ve takım elbise ile mesleğini sevgiyle sürdüren Bingöllü sempatik çoban Orak ile 8 yıl aradan sonra AA ekibi görüştü.

Muhabirle diyaloğundaki samimiyetiyle izleyenlerin tanımadığı halde yakın ilgi duyduğu Orak'ın çeşitli sosyal medya platformlarında değişik versiyonları yayınlanan, taklitleri de yapılan görüntüsü, milyonlarca kez izlendi.

Merada gördüğü habercilerin yanına sevinçle koşan ve heyecanla yöneltilen her soruya içtenlikle cevap veren, çıkardığı seslerle hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca, "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." diyerek, mahcubiyetini tebessümle gizleyen Orak, sempatik tavırlarıyla vatandaşın gönlünü kazandı.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 5 çocuk babası Orak, hayvanlarına severek çobanlık yaptığını söyledi.

8 yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında yaşlanması dışında bir değişikliğin olmadığını belirterek, o gün yapılan röportajda içinden geldiği şekilde konuştuğunu belirtti.

Görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından köyde vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Orak, görüntülerdeki koyunların kendisine ait olmadığını, bu nedenle de kendisine bir tepki göstermediklerini dile getirdi.

Orak, "Beni tanımadıkları için sesime gelmediler. O hayvanlar benim değildi, bu hayvanlar benim. Beni tanıyorlar, o yüzden geliyorlar." dedi.

"Görüntülere 'Tıraşlı çoban mı olur?' şeklinde yorumlar yapıldı. Ömrüm çobanlıkla geçti. Çok zahmet gördük eskiden. Şimdi çok şükür hayvancılık yapıyoruz. Bazen arkadaşlar, 'Tıraşlı çobanlık olmuyor.' diyor. Tıraş da oluyorum, çobanlık da yapıyorum. Tıraşıma bakmayın hala da çobanım." ifadelerini kullanan Orak, çobanlığı sevdiğini, çobanlık yapmaktan memnun olduğunu aktardı.