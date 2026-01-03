Mynet Trend

Binlerce balık ölü bulundu! "Araştırılsın"

Bursa’da Uluabat Gölü kenarındaki Uluabat Deresi'nde binlerce ölü balık bulundu. Vatandaşlar belediye ve çevre yetkililerinin araştırma yapmasını istedi.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Köyü’nden geçen Uluabat Deresi’nde binlerce balığın ölü halde su yüzeyine çıktığını gören bir vatandaş, büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Dere boyunca çok sayıda balığın hareketsiz şekilde su yüzeyinde olduğunu fark eden vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde balık ölümlerinin geniş bir alana yayıldığı dikkat çekerken, olaya tanıklık eden vatandaş, durumun yalnızca soğuk havayla açıklanamayacağını ifade etti. Vatandaş, yetkililerin konuyu araştırması gerektiğini belirtti.
Bölgede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatılması beklenirken, derenin ekosistemine neyin zarar verdiğinin yapılacak çalışmalar sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

