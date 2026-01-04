Mynet Trend

İş seyahatinden dönünce şoke oldu: Gelen fatura miras değerindeydi

ABD’deki 12 günlük iş seyahati sonrası 27 yaşındaki iş kadını Karenjeet Kaur Johal’a 153 bin sterlinlik cep telefonu faturası kesildi. Tek bir aramanın 37 bin sterline mal olduğu olayda, şirket iyi niyet göstergesi olarak faturayı sildi.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki iş kadını Karenjeet Kaur Johal, San Francisco’daki 12 günlük iş gezisi sonrası 153 bin sterlinlik cep telefonu faturasıyla karşılaştı. En pahalı tek aramanın bedelinin 37 bin sterlin olduğu ortaya çıktı.

İKİ AYDA GELEN DEV BORÇ

Johal’a önce Mayıs ayı için 57 bin sterlin, ardından Haziran ayı için 96 bin sterlin fatura kesildi. Faturaların, ABD’de veri limiti ve roaming paketi olmadan telefon kullanılması nedeniyle oluştuğu belirtildi. Genç iş kadını, hattı açtırırken 100 sterlinlik harcama limiti talep ettiğini savundu ancak şirket kayıtlarında böyle bir talep bulunmadığı açıklandı.

ÖDEME DURDURULDU, FATURALAR SİLİNDİ

Bankasından tüm tutarın hesabından çekileceğine dair uyarı alan Johal, ödemeleri durdurdu. Olayın basına yansımasının ardından O2, yüksek tutarı “iyi niyet göstergesi” olarak tamamen sildi.

Anahtar Kelimeler:
fatura iş insanı seyahat
