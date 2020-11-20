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Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

SeQuoi adındaki köpeği görenler rengine ve delici mavi gözlerine hayran oluyor. Sibirya kurdu olduğunu duyanlarsa şaşkına dönüyor.

Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Instagram'da onu takip eden binlerce kişi rengine ve delici mavi gözlerine hayran oluyor.

'KİMSE BANA İNANMIYOR AMA YÜZDE YÜZ SİBİRYA KURDU'

Adını Sekoya ağacından alan köpeğin sahibi Nikki, köpeğinin ilgi odağı olmasını şöyle açıklıyor: 'Bir ismin kişiliği gerçekten şekillendirebileceğini söylüyorlar ve ben onun bir sekoya ağacı gibi büyük, uzun ve güçlü olmasını istedim. Herkes gibi ben de rengine, sevimli yüzüne hayran kaldım. Binlerce kişi onu boşuna takip etmiyor. Gittiğimiz her yerde, insanlar onu sevmek istiyor ve bu nedir diye soruyorlar. Onlara yüzde yüz Sibirya kurdu dediğimde bir kez daha şaşkına dönüyorlar. Kimse bana inanmıyor ancak gerçekten böyle. O, AKC sertifikalı bir Sibirya kurdu.'


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