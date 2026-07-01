EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Binlerce kişinin gözü kulağı bu gelişmede! Öğrenci affı teklifi Meclis’e sunuluyor

Çeşitli sebeplerle üniversite eğitimleri kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affı TBMM gündemine taşınıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Teklifin kapsamına ilişkin ayrıntıların yapılacak basın toplantısında paylaşılması bekleniyor.

Binlerce kişinin gözü kulağı bu gelişmede! Öğrenci affı teklifi Meclis’e sunuluyor
Mustafa Fidan

Öğrenci affına ilişkin düzenlemede yeni aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemeyi içeren teklifi yarın saat 13.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.

Binlerce kişinin gözü kulağı bu gelişmede! Öğrenci affı teklifi Meclis’e sunuluyor 1

BİNLERCE KİŞİNİN GÖZÜ ÖĞRENCİ AFFINDA

Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim haklarına dönüşünü ilgilendiren başlıkların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Binlerce kişinin gözü kulağı bu gelişmede! Öğrenci affı teklifi Meclis’e sunuluyor 2

BASIN TOPLANTISI YAPILMASI PLANLANIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Toplantıda öğrenci affı düzenlemesinin kimleri kapsayacağı, hangi şartlarla uygulanacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detayların açıklanması öngörülüyor.

EĞİTİM HAYATI KESİNTİYE UĞRAYANLARA GERİ DÖNÜŞ ŞANSI

Düzenlemenin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan öğrenciler için yeni bir başvuru ve dönüş sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK duyurdu! 16 yeni bölüm açılacakYÖK duyurdu! 16 yeni bölüm açılacak
YKS AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değiştiYKS AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YÖK öğrenci affı üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.