Binlerce kişiye gönderildi! Yetkililer kimse zarfı açmasın diye uyardı

Hollanda Vergi Dairesi, yatırım ve birikim gelirlerine uygulanan “Box 3” vergilendirmesi kapsamında yürütülen iade sürecinde 33 bin kişiye yanlış içerikli mektup gönderildiğini açıkladı. Yetkililer mektubu ciddiye almamaları gerektiğini belirtti. 16, 17 ve 24 Temmuz tarihlerinde gönderilen 33 bin mektupta bu oranların hatalı olduğu ortaya çıktı.

“Box 3 yasal düzeltme uygulaması” adıyla yürütülen bu süreç, vergi dairesinin yıllardır hisse senetleri, banka mevduatları ve gayrimenkul gelirlerini gerçek kazanç yerine yüksek tahmini oranlara göre vergilendirmesi nedeniyle başlatıldı. Mahkeme, bu yöntemin adil olmadığına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar vermişti.

HATALI ÇIKTI

Mektuplarda, geçmiş kazançların gerçek oranlara göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, çevrim içi bir form doldurmaları istendi. Ayrıca, önceki yıllarda kullanılan tahmini getiri oranları da bilgilendirme mektuplarında paylaşıldı. 16, 17 ve 24 Temmuz tarihlerinde gönderilen 33 bin mektupta bu oranların hatalı olduğu ortaya çıktı.