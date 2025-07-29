Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Binlerce kişiye gönderildi! Yetkililer kimse zarfı açmasın diye uyardı

Hollanda Vergi Dairesi 33 bin kişiye hatalı vergi mektubu gönderdi. 16, 17 ve 24 Temmuz tarihlerinde gönderilen 33 bin mektupta bu oranların hatalı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer zarfı açmamalarını söyledi.

Binlerce kişiye gönderildi! Yetkililer kimse zarfı açmasın diye uyardı

Hollanda Vergi Dairesi, yatırım ve birikim gelirlerine uygulanan “Box 3” vergilendirmesi kapsamında yürütülen iade sürecinde 33 bin kişiye yanlış içerikli mektup gönderildiğini açıkladı. Yetkililer mektubu ciddiye almamaları gerektiğini belirtti. 16, 17 ve 24 Temmuz tarihlerinde gönderilen 33 bin mektupta bu oranların hatalı olduğu ortaya çıktı.

Binlerce kişiye gönderildi! Yetkililer kimse zarfı açmasın diye uyardı 1

“Box 3 yasal düzeltme uygulaması” adıyla yürütülen bu süreç, vergi dairesinin yıllardır hisse senetleri, banka mevduatları ve gayrimenkul gelirlerini gerçek kazanç yerine yüksek tahmini oranlara göre vergilendirmesi nedeniyle başlatıldı. Mahkeme, bu yöntemin adil olmadığına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar vermişti.

Binlerce kişiye gönderildi! Yetkililer kimse zarfı açmasın diye uyardı 2

HATALI ÇIKTI

Mektuplarda, geçmiş kazançların gerçek oranlara göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, çevrim içi bir form doldurmaları istendi. Ayrıca, önceki yıllarda kullanılan tahmini getiri oranları da bilgilendirme mektuplarında paylaşıldı. 16, 17 ve 24 Temmuz tarihlerinde gönderilen 33 bin mektupta bu oranların hatalı olduğu ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişlerGerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler
Pedofili Epstein'in adasına gitti mi? "Adaya davet edildim ama..."Pedofili Epstein'in adasına gitti mi? "Adaya davet edildim ama..."

Anahtar Kelimeler:
Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Pedofili Epstein'in adasına gitti mi? "Adaya davet edildim ama..."

Pedofili Epstein'in adasına gitti mi? "Adaya davet edildim ama..."

Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...

Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.