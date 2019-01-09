Binlerce penguen Güney Amerika'da mahsur kaldı

Live Science'ın haberine göre, "Current Biology" dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, her yıl binlerce Macellan pengueninin avlanmak için göç ettikleri kuzey bölgelerinden yuvalarına geri dönemediği, bazılarının Uruguay, Arjantin ve Brezilya kıyılarında mahsur kaldığı, bazılarının ise ya açlıktan ya da yuttukları plastik atıklardan öldüğü bildirildi.

Çalışmanın başyazarı Takashi Yamamoto ve ekibinin, dişi penguenlere neler olduğunu anlamak için yürüttüğü çalışmada, ayak bileklerine GPS monitörleri takılan, (8 erkek ve 6 dişi) 14 Macellan pengueninden oluşan küçük bir örnek grubun, 2017 başlarında üreme dönemlerinin sona ermesinin ardından hareketleri izlendi.

Birkaç ay süren gözlem sonunda araştırmacılar, ilkbahar ve yaz göçleri sırasında, erkek penguenlerin daha derine dalma ve Patagonya'daki üreme alanlarına daha yakın olma, dişi penguenlerin ise su yüzeyine daha yakın yüzme ve erkek penguenlerden daha fazla kuzeye göç etme eğiliminde olduğunu fark etti. Dişi Macellan penguenlerinin boyutlarının, erkeklerinkinden daha küçük olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu durumun, onların kalabalık güney sularında yemek için rekabet etmelerini ya da kuzeydeki güçlü akıntılarla mücadele etmelerini zorlaştırabileceğine işaret etti.