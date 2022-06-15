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Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı! ''Aklınıza bile gelmeyen bu sosyal platform...''

15.06.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların aldatan partnerlerini tuzağa düşürerek onlara yardım eden ve bu yolla binlerce sterlin kazanan bir model, aldatan erkekleri bulduğu en yaygın platformlardan birini ortaya çıkardı. Kimsenin aklına gelmese de LinkedIn'in aldatan erkekler için oldukça cazip bir seçenek olduğunu savunan 25 yaşındaki Carolina Lekker, kadınları uyardı.

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı! ''Aklınıza bile gelmeyen bu sosyal platform...''

Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni olan Carolina Lekker, kısa bir süre önce aldatılan kadınlara partnerlerini tuzağa düşürerek yardım ettiğini ve bu yolla binlerce sterlin kazandığını açıklamıştı. Lekker şimdi kadınları iş bulmak için kullanılan sosyal medya platformu LinkedIn hakkında uyardı.

''YAKALANMAMAK KOLAY''

Barselonalı model, göz kamaştırıcı bir modelle bir randevu ayarladıklarına inanan erkekleri avlamak üzerine çalıştığını söyledi. Zengin adamların artık kadınlarla flört etmek için LinkedIn'e yöneldiğini söyleyen Lekker, "Kadınların çoğu Instagram ve Facebook'a odaklanıp LinkedIn'e bakmadığından erkekler için yakalanmamak çok daha kolay." dedi.

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RANDEVUYA GELİRLERSE PARASINI ALIYOR

LEKKER

Şu anda sadece yakın arkadaşları ve onların arkadaşları için çalıştığını söyleyen Lekker, kadınlardan adamların profilini aldığını ve onlarla iletişime geçip, iş hakkında konuşmaya çalıştığını söyledi. Bazılarının hemen ilgilenip mesajlaşmak yerine yüz yüze görüşmeyi teklif ettiğini anlatan genç model, yalnızca erkekler randevuya gelmeye çalışırsa ve sadakat testini geçemezse tam ücretini tahsil ettiğini de ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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