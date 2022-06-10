Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”

Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”

10.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Georgia Rose adıyla paylaşımlarda bulunan bir kullanıcı yeni işi sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Kadınlara yardımcı olmak için kendisine ait bir sistem geliştirdiğini dile getiren Rose, erkeklerin aldatmaya açık olup olmadığını gösteren bir sadakat testi uyguluyor. Sonunda ise kendisinden yardım isteyen kadına partneriyle konuşmalarını ifşa ediyor.

Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan Georgia Rose isimli bir kadın, her gün kendisinden yardım isteyen 200 kadından mesaj aldığını söyledi. İlişki yaşadıkları erkeklerin kendisini aldattığından şüphe eden kadınların yardımına koşan Rose, yeni işi sayesinde popülerleştiğini anlattı.

BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR

1

Sadakat testinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünden söz eden Rose, ilk olarak sevgilisinin talebi üzerine erkeğe sosyal medyadan mesaj atarak bir konuşma başlatıyor. Ardından ise buluşmak yer ve zaman kararlaştırarak bu konuşmayı kendisinden yardım isteyen kadına gönderiyor.

2

Kendisiyle iletişime geçen hamile bir kadının işine ilham olduğundan söz eden Rose, “Benimle iletişime geçen ilk kadınlardan biriydi. Biraz emin değildim ve çünkü işin içinde bir çocuk vardı. O yüzden emin olmadığını sordum ve gerçekten bilmesi gerektiğini söylediğinde onun için sadakat testini yaptım. Bu şekilde kadınlara yardım etmeye devam ettim” dedi.

İntikamın böylesi! Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, eşinin ölen annesinin küllerini nehre döktüİntikamın böylesi! Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, eşinin ölen annesinin küllerini nehre döktü

ERKEKLERDEN TEPKİ YAĞDI

3

TikTok’ta sadakat testi sayesinde 34 bin takipçiye ulaşan Rose, sosyal medyadaki erkek kullanıcılardan yoğun tepkiyle karşılaştı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumun aldatma olduğunu savunurken diğer bir kısmı ise fiziksel bir durum söz konusu olmadığı sürece aldatmanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

4

Yaklaşık 1 aylık süre içinde 20 sadakat testi yaptığından söz eden Rose, bunların sadece 8’inin partnerlerine yoğun bir bağlılık gösterdiğini ve kendisiyle iletişim kurmayı reddettiğini söyledi. İlişkilerdeki güvenin önemli olduğunu vurgulayan Rose, “Hepsine dikkatle davranıyorum ve ortada bir neden ya da kuşku yoksa test yapamayacağımı söylüyorum. İnsanları sebepsiz yere test etmenin doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Haftalar sonra komadan uyandı! Nişanlısının yeni sevgilisinin mesajını görünce şoke oldu: Benim ve oğlumun yanına taşındıHaftalar sonra komadan uyandı! Nişanlısının yeni sevgilisinin mesajını görünce şoke oldu: Benim ve oğlumun yanına taşındı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 Haziran Cuma: TV yayın akışı10 Haziran Cuma: TV yayın akışı
Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşındaHerkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında
Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti! Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

İlginizi Çekebilir

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.