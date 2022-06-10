Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan Georgia Rose isimli bir kadın, her gün kendisinden yardım isteyen 200 kadından mesaj aldığını söyledi. İlişki yaşadıkları erkeklerin kendisini aldattığından şüphe eden kadınların yardımına koşan Rose, yeni işi sayesinde popülerleştiğini anlattı.

BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR

Sadakat testinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünden söz eden Rose, ilk olarak sevgilisinin talebi üzerine erkeğe sosyal medyadan mesaj atarak bir konuşma başlatıyor. Ardından ise buluşmak yer ve zaman kararlaştırarak bu konuşmayı kendisinden yardım isteyen kadına gönderiyor.

Kendisiyle iletişime geçen hamile bir kadının işine ilham olduğundan söz eden Rose, “Benimle iletişime geçen ilk kadınlardan biriydi. Biraz emin değildim ve çünkü işin içinde bir çocuk vardı. O yüzden emin olmadığını sordum ve gerçekten bilmesi gerektiğini söylediğinde onun için sadakat testini yaptım. Bu şekilde kadınlara yardım etmeye devam ettim” dedi.

ERKEKLERDEN TEPKİ YAĞDI

TikTok’ta sadakat testi sayesinde 34 bin takipçiye ulaşan Rose, sosyal medyadaki erkek kullanıcılardan yoğun tepkiyle karşılaştı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumun aldatma olduğunu savunurken diğer bir kısmı ise fiziksel bir durum söz konusu olmadığı sürece aldatmanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yaklaşık 1 aylık süre içinde 20 sadakat testi yaptığından söz eden Rose, bunların sadece 8’inin partnerlerine yoğun bir bağlılık gösterdiğini ve kendisiyle iletişim kurmayı reddettiğini söyledi. İlişkilerdeki güvenin önemli olduğunu vurgulayan Rose, “Hepsine dikkatle davranıyorum ve ortada bir neden ya da kuşku yoksa test yapamayacağımı söylüyorum. İnsanları sebepsiz yere test etmenin doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.



