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Binlerce yılı deviren dünyanın en yaşlı ağaçları! Listede Türkiye'den de ağaç var..

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya üzerinde yaşanabilmesinin en önemli sebebi oksijendir. Oksijen elementi tüm canlılar için hayati bir öneme sahip. Bitkiler fotosentez ile kendi besinlerini üretebilirken doğaya oksijen salarak yaşanabilirlik sağlarlar. Temiz bir atmosferin en önemli gereksinimi olan ormanlar, yaşı asırları aşmış bitkilere ev sahipliği yapabiliyor. Karşınızda o ormanların ve yeryüzünün en eski ağaçları...

Binlerce yılı deviren dünyanın en yaşlı ağaçları! Listede Türkiye'den de ağaç var..

Ağaçlar gövde, yaprak gibi ayırt edici özellikler sayesinde farklılaşırlar. İklim ve toprak yapısı bölgede her türlü ağacın yetişmesi için elverişli olmayabiliyor. Genellikle sürekli yağış alan yerlerde bitki gelişimi fazlasıyla uygundur ve yemyeşil bir görüntünün ortaya çıkması olağandır. Yeryüzünde elverişli koşullarda gelişen ağaçlardan bazıları ortalama insan ömrünün 50 katı kadar bile yaşayabiliyor. Günümüzde binlerce yıllık ağaçları görmek için turistler kilometrelerce yol kat ediyor. Doğanın en yaşlı üyeleri sizi hayrete düşürebilecek güzelliklere sahip.

DÜNYANIN EN YAŞLI AĞAÇLARI

SARV-E ABARKUH (İRAN)

Orta doğunun kalbinde yer alan bu ağaç, İran için önemli sembollerden birisi. Yaklaşık 5 bin yıllık yaşam süresi olduğu düşünülen ağaç hala ayakta ve görenlerin ağzını açık bırakıyor. Birçok efsaneye konu olmuş bu ağaç için bilinen en yaygın rivayet Hz. Nuh ile alakalı. Rivayet, İranlı bir peygamber olan Nuh'un üçüncü oğlu Japheth'in Sarv-e Abarkuh'u ektiğini belirtiyor. Cazibe merkezlerinden biri olan bu ağaç, İran Kültür Mirası Örgütü tarafından korunuyor.

METHUSELAH (ABD)

969 yaşına kadar yaşayan İncil figürü Methuselah'a ithafen bu ağaca da aynı isim verilmiş. Ağaç Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Beyaz Dağlar bölgesinde bulunuyor. Ancak tam konumu vandalizmden korumak için paylaşılmıyor. Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu düşünülen ağacın Mısır piramitlerinden dahi eski olduğu tahmin ediliyor. 2003 senesinde bir çiftçi gerekli izinleri alarak Methuselah'tan kesimler alarak ağacı klonlamayı başardı.

PANDO (ABD)

Tahmini olarak yaşının 80 bin yıldan fazla olduğu açıklanan Pando, yeryüzünün en eski ağaçları arasında. Aynı zamanda dünyanın en eski canlı organizmalarından biri olarak görülen Pando'yu diğer ağaçlardan ayıran özelliklerden biri de tekil bir ağaç olmaması. Yer altı kök sistemine sahip bir koloni olan Pando, kendini sürekli klonlayabildiği için bu kadar uzun yaşayabiliyor.

PORSUK AĞACI (TÜRKİYE)

Türkiye'nin yoğun yağış alan bölgelerinden biri olan Karadeniz'in önemli şehirlerinden Zonguldak'ta 2016 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Porsuk Ağacı keşfedildi. Hali hazırda Anadolu'nun en yaşlı ağacı olan Porsuk Ağacı, son dönemde yoğun ilgi görüyor. Dünyanın da en eski ağaçlarından biri olan bu ağaç yaklaşık 4200 yaşında. Araştırmaları üstlenen bilim insanları, ağacın Bronz Çağı'nda filizlendiğini açıkladı. Ağacın yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirememesi için herhangi bir sorunun olmadığını açıklayan uzmanlar, bu şekilde ağacın 4 bin yıl kadar daha yaşayabileceğini belirtti.

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