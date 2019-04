Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Cihat Tamer hangi rolde oynuyor?

Dünyaca ünlü dizi This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 8. yeni bölümüyle 27 Nisan Cumartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Murat Öztürk ’ün oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı dizide Tamer, Tuğrul karakterine hayat verecek.

CİHAT TAMER, REYHAN'IN BABASI ROLÜNDE

Tuğrul Bey, Reyhan’ın (Songül Öden) babası, emekli bir hakim. Kurallara son derece bağlı, dediğim dedik Cumhuriyet beyefendisi baba, kızı için hep daha iyi bir evlilik hayal etmiş ve Cem’in (Celil Nalçakan) kızı için yeterince iyi olmadığı kanaatinde olduğundan izleyici, ailedeki baba-kız ile kayınpeder-damat ilişkilerine de tanıklık edecek. Sevilen oyuncu Cihat Tamer, 27 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 8. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

“Bir Aile Hikayesi” her Cumartesi 20.00’de FOX’ta!