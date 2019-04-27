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Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Cihat Tamer hangi rolde oynuyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.04.2019 03:06 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'nin 8. yeni bölümde usta oyuncu Cihat Tamer de rol alacak. Cihat Tamer, Bir Aile Hikayesi'nde Reyhan'ın babası emekli hakim Tuğrul Bey'i canlandıracak. İşte Bir Aile Hikayesi 8. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Dünyaca ünlü dizi This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 8. yeni bölümüyle 27 Nisan Cumartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Murat Öztürk ’ün oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı dizide Tamer, Tuğrul karakterine hayat verecek.

CİHAT TAMER, REYHAN'IN BABASI ROLÜNDE

Tuğrul Bey, Reyhan’ın (Songül Öden) babası, emekli bir hakim. Kurallara son derece bağlı, dediğim dedik Cumhuriyet beyefendisi baba, kızı için hep daha iyi bir evlilik hayal etmiş ve Cem’in (Celil Nalçakan) kızı için yeterince iyi olmadığı kanaatinde olduğundan izleyici, ailedeki baba-kız ile kayınpeder-damat ilişkilerine de tanıklık edecek. Sevilen oyuncu Cihat Tamer, 27 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 8. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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“Bir Aile Hikayesi” her Cumartesi 20.00’de FOX’ta!

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyhan ve Cem, çocuklarla birlikte dede ziyaretine gider. Ancak Tuğrul, Mahur'u hiçbir zaman torunu olarak benimsememiştir. Tatsız gecen ziyaret sonunda Reyhan, tüm ailenin hayatını etkileyecek önemde bir karar alır.

Annesinin ondan sakladığı sırrı öğrenen Mahur, bir süreliğine evden uzaklaşmak ister. Berk, kardeşini yalnız bırakmaz ve onu Şile'deki dededen kalma eve götürür. Annesini teselli etmek için evde kalan Beste, bir an önce kardeşlerinin yanına gitmek istemektedir. Yardımına Erdem koşar. Çiçeği burnunda iki sevgili Şile'ye doğru yol alır.

Mahur bu evde, annesiyle ilgili daha önce bilmediği bir sır daha öğrenecektir. Artık hayatında başka sır istemeyen Mahur, Şakir'den güvence alır. Ancak hiç beklemedikleri bir anda Şakir’i görmeye gelen biri, Mahur'da şok etkisi yaratacaktır.

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