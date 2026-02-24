Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti

“Kıyamet kahini” olarak anılan Craig Hamilton-Parker yine korkuttu. 2028 için savaş, meteor çarpması ve küresel kaos senaryolarını peş peşe sıralayan medyum, büyük bir felaket halinde Donald Trump’ın görev süresinin uzayabileceğini öne sürdü. Avrupa’da UFO açıklaması yapılacağını da iddia eden Hamilton-Parker’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti
Çiğdem Berfin Sevinç

“Yeni Nostradamus” olarak anılan medyum Craig Hamilton-Parker, YouTube kanalında paylaştığı son videoyla yine gündem oldu. Daha önce Covid-19’u ve Kraliçe’nin ölümünü öngördüğünü iddia eden Hamilton-Parker, 2028’e dair karanlık tahminlerde bulundu.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti 1

TRUMP’IN GÖREV SÜRESİ UZAYABİLİR”

Kâhine göre ABD’de yapılacak bir sonraki seçim sürecinde “büyük bir felaket” yaşanacak. Bu gelişmenin Tayvan merkezli bir savaşla bağlantılı olabileceğini öne süren Hamilton-Parker, bu kaos ortamında Donald Trump’ın görev süresinin geçici olarak üçüncü döneme uzayabileceğini iddia etti. Öte yandan JD Vance’ın ise bir sonraki başkan olmayacağını savundu.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti 2

METEOR TEHLİKESİ KAPIDA”

Ünlü medyum, 2028 civarında Dünya ile Ay arasından geçecek bir meteorun büyük yıkıma yol açabileceğini öne sürdü. Olası bir geçişin yangınlara, depremlere ve tsunamilere neden olabileceğini söyledi.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti 3

AVRUPA’DA UFO İDDİASI

Hamilton-Parker ayrıca Avrupa’da “uzaydan geldiğine dair fiziksel kanıt” içeren bir UFO açıklamasının gündeme bomba gibi düşeceğini iddia etti. Bu açıklamanın dünya gündemini tamamen değiştirebileceğini savundu.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti 4

2028-2029 İÇİN SAVAŞ SENARYOSU

Programa katılan spiritüel yorumcu Vinita Dubey Pande ise 2028-2029 döneminde din temelli bir savaş ihtimaline dikkat çekti. İran, İsrail ve ABD’nin adını anan Pande, Asya’da da deprem ve tsunami riskine işaret etti.

Kehanetler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti 5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak dinlemediler: Evleri gölün ortasında kaldı!Yasak dinlemediler: Evleri gölün ortasında kaldı!
O logoyu paylaşınca hapis cezası aldı!O logoyu paylaşınca hapis cezası aldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ufo Nostradamus kehanet savaş Meteor trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.