Kehanetlerinin çıktığını iddia ediyordu! Söylemleri olay oldu: O tarihi işaret etti

“Yeni Nostradamus” olarak anılan medyum Craig Hamilton-Parker, YouTube kanalında paylaştığı son videoyla yine gündem oldu. Daha önce Covid-19’u ve Kraliçe’nin ölümünü öngördüğünü iddia eden Hamilton-Parker, 2028’e dair karanlık tahminlerde bulundu.

“TRUMP’IN GÖREV SÜRESİ UZAYABİLİR”

Kâhine göre ABD’de yapılacak bir sonraki seçim sürecinde “büyük bir felaket” yaşanacak. Bu gelişmenin Tayvan merkezli bir savaşla bağlantılı olabileceğini öne süren Hamilton-Parker, bu kaos ortamında Donald Trump’ın görev süresinin geçici olarak üçüncü döneme uzayabileceğini iddia etti. Öte yandan JD Vance’ın ise bir sonraki başkan olmayacağını savundu.

“METEOR TEHLİKESİ KAPIDA”

Ünlü medyum, 2028 civarında Dünya ile Ay arasından geçecek bir meteorun büyük yıkıma yol açabileceğini öne sürdü. Olası bir geçişin yangınlara, depremlere ve tsunamilere neden olabileceğini söyledi.

AVRUPA’DA UFO İDDİASI

Hamilton-Parker ayrıca Avrupa’da “uzaydan geldiğine dair fiziksel kanıt” içeren bir UFO açıklamasının gündeme bomba gibi düşeceğini iddia etti. Bu açıklamanın dünya gündemini tamamen değiştirebileceğini savundu.

2028-2029 İÇİN SAVAŞ SENARYOSU

Programa katılan spiritüel yorumcu Vinita Dubey Pande ise 2028-2029 döneminde din temelli bir savaş ihtimaline dikkat çekti. İran, İsrail ve ABD’nin adını anan Pande, Asya’da da deprem ve tsunami riskine işaret etti.

Kehanetler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.