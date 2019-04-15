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Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 15.04.2019 08:21 | Son Güncelleme

ABD'deki New York kentinde sosyal medyada yayınlanan bir video büyük ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde metro hattında çekilen ve Instagram'da paylaşılan anlar cansız mankenle konuşan ve su içirmeye çalışan genç bir adamın tuhaf davranışlarını içeriyor. Metroda korku dolu anlar yaşanmasına sebep olan görüntülerin ardındaki gerçekse kısa süre sonra ortaya çıkıyor.

ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Yanında manken taşıyan ve videodan anlaşıldığı üzere mankenine 'Wilson' adını veren yolcunun tuhaf davranışları diğer yolcuları korkuttu.

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Sokağa uygunsuz şekilde çıktığı için manken Wilson'ın kulağını çeken kişi mankenin su içmesini istedi. Bir süre sonra ise, "Neden bugün pantolon giymedin? Ne diye pantolon giymezsin Wilson?" diye bağırmaya başladı.

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Sarhoş ya da akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kişi daha sonra tekrar mankenden su içmesini istedi. "Biraz iç Wilson, biraz iç" diyen kişi mankenin ağzına mavi su şişesini bastırdı. Mankenin su içemeyeceğini algılayamayacak derecede bilincini kaybettiği düşünülen kişi bir anda sinirlendi ve kontrolünü kaybetti.

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Bu sırada gürültüden rahatsız olan yolcular diğer vagonlara doğru ilerlemeye başladı. Çevresindekilerin hareketlenmesinin ardından daha da sinirlenen adam, mankeni yere fırlattı, yumruklamaya başladı ve bağırdı. Ne olduğuna anlam veremeyen yolcular bir sonraki durakta treni boşalttı. Tuhaf olay sonucu manken parçalara ayrıldı ve bacakları koptu.

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Sosyal medyada paylaşılan video 130 bine yakın görüntülenme aldı. Olayın çok geçmeden bir tür sosyal deney olduğu anlaşıldı. Çok sayıda kullanıcı sosyal deney olduğu açıklanan olaydan ne tür bir tepki beklendiğine anlam veremedi. Bir kullanıcı "Bu tür saçmalıklar yaparak hala nasıl hapiste olmadığınıza şaşırdım" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
metro abd sosyal deney

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