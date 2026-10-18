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vivo V80 küresel pazar için duyuruldu: 7.200 mAh batarya ve 144 Hz ekran!

vivo, geçtiğimiz hafta Hindistan'da tanıttığı V80 modelini küresel pazar için duyurdu. Telefon 7.200 mAh batarya, 144 Hz AMOLED ekran ve 50 MP periskop telefoto kamerayla geliyor.

vivo V80 küresel pazar için duyuruldu: 7.200 mAh batarya ve 144 Hz ekran!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon üreticisi vivo, geçtiğimiz hafta Hindistan'da piyasaya sürdüğü vivo V80 modelini diğer pazarlar için de duyurdu. Şirket, basın açıklamasında Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve diğer bölgelerden söz etti. Ancak cihazın fiyatı, satış durumu ve teknik özellikleri yerel pazar koşullarına ve tüketici tercihlerine göre farklılık gösterebilecek.

vivo V80, küresel pazarda Starwish Purple, Wander Green, Sunrise Anthem ve Vast Gray olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

vivo V80 küresel pazar için duyuruldu: 7.200 mAh batarya ve 144 Hz ekran! 1

VİVO V80 ÖZELLİKLERİ NELER?

vivo V80, 6,59 inç büyüklüğünde, 1260 x 2750 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızını destekleyen ekran, 5.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Telefonun arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera bulunuyor. Buna yine OIS desteğine ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 50 MP periskop telefoto kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alan vivo V80, 8 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. Depolama teknolojisi ise seçilen kapasiteye göre değişiyor. 128 GB sürümünde UFS 3.1 kullanılırken 256 GB ve 512 GB modellerinde UFS 4.1 teknolojisi bulunuyor.

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de batarya kapasitesi. 7.200 mAh bataryayla donatılan vivo V80, 90 W kablolu şarj desteği sunuyor.

Yazılım tarafında telefon, Android 17 üzerinde vivo'nun OriginOS 7 sürümüyle çalışıyor. Şirket, V80 modeline dört büyük Android sürüm güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo
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