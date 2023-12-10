Bir anda cinlerin saldırısına uğradığını söyleyen adam: "İlk kez açıklıyorum" deyip Mihrez'i nasıl öldürdüğünü anlattı

YouTube'da yayımlanan bir programa katılan Hüddam Furkan Bal, "Bunu ilk kez açıklıyorum" diyerek 'Mihrez' diye bilinen cini öldürdüğünü öne sürdü. Sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturan Bal, "şeytanın oğlu" olarak bilinen Mihrez'i davet edip sohbet ettiklerini, Müslüman olması için ikna etmeye çalışırken bir anda hiç olmayan cinlerin saldırısına uğradığını anlattı.

"MİHREZ'İ DAVET ETTİM, GELDİ"

YouTube'da yayımlanan Hayalhanem adlı programda konuşan Hüddam Furkan Bal şu ifadeleri kullandı:

"Cinlerin, cin padişahlarının da üstünde bir cin var. O cinle de konuşmak istedim. Mihrez dedikleri, şeytanın oğlu olarak geçen çok güçlü bir cin var. Ben de merak ettim, dedim ki 'bununla bir görüşeyim bakalım.' Mihrez'i çağırmıştım, davet ettim, geldi.

Böyle bir iletişime geçtik şimdi, konuşuyoruz. Dedim ki işte 'Gel Müslüman ol, bırak bu işleri. Allah için mücadele et. Seni yaratan Allah'tır. Bayağı böyle bir tebliğde bulunduk, anlattık Müslüman olsun diye. Gerçekten çok güçlü bir cin.

"CİNLER KOMPLE SALDIRMAYA BAŞLADI"

Ben en son dedim ki 'Sen insanlara zarar veriyorsun. Eğer Müslüman olmazsan benim seni öldürme ihtimalim var.' Ben böyle der demez, hiç beklemiyordum, bir anda cinler komple saldırmaya başladı. Hiç olmayan cinler, yani bir anda çıktılar, ifritler.

Orada direkt bir savaş içine girmiştim. O anda hemen tabii dua etmeye başladım. 'Ya Rabb'i sen Kâbe'den atlı ordularını gönder, bunların üzerine gökten ateş topları yağdır' gibi dualar etmiştik ki savaşı hemen kolay bir şekilde kazanabilelim diye.

Biz öyle dua edince başlarına gökten ateş topları yağdığı için hemen bir şekilde öldüler ve o savaş kolayca bitti. Mihrez dediğimiz cin de orada ölmüştür. Bunu da ilk defa anlatıyorum burada."

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLAR İLGİNÇTİ

Hüddam Furkan Bal'ın anlattıkları sosyal medya kullanıcılarının akıllarına beyaz perde yapımlarıyla viral olan videoları getirdi:







