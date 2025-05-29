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Bir anda karar verip solaryuma girdi! O günden sonra hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor...

30 yaşındaki Lily Murphy isimli kadın, tatil öncesi bronzlaşmak için bir anlık kararla solaryuma girdi. Birkaç seansın ardından tatiline giden Lily, ülkesine döndükten sonra vücudunda değişikliği görünce doktora koştu. Genç kadının hayatı o günden sonra tamamen değişti.

Bir anda karar verip solaryuma girdi! O günden sonra hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor...

Watford’da yaşayan 30 yaşındaki Murphy, yirmili yaşlarının başında Güneydoğu Asya’ya yapacağı bir seyahate hazırlanırken ilk kez solaryum kullandı. Lily, toplamda bir saatten az süren birkaç kısa seans geçirdi.

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VÜCUDUNDA BEN GÖRDÜ DOKTORA KOŞTU

Seansların ardından tatile giden genç kadın, İngiltere’ye döndükten sonra, vücudundaki bir benin görünümünden endişe duyarak aile doktoruna başvurdu.

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“Doktor, benin iyi görünmediğini ve beni iki haftalık acil kanser taramasına yönlendireceğini söyledi,” diyen Lily, kısa süre sonra yapılan biyopsi sonucunda melanom teşhisi aldı. Geçirdiği operasyonla kanserli doku alındı. "Kanserin yayılmadığını duyduğumda büyük bir rahatlama yaşadım. Kendi kendime, ‘Onu yendim’ dedim.” dedi.

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YENİDEN BAŞLADI ARA VERDİ

Dört yıl sonra, 2023 Ocak ayında, Gloucestershire’a yaptığı bir aile ziyareti sırasında yeniden alarm veren belirtiler başladı. Acil servise başvuran kadının belirtileri anksiyete olarak değerlendirildi. Yapılan taramalar sonucunda yeniden kanser olduğu ortaya çıktı. Murphy, Nisan 2023’te immünoterapiye başladı ancak tedaviye vücudu tepki gösterdi. Ardından iki farklı kemoterapi denendi; ancak döküntüler ve bağışıklık sisteminin çökmesiyle sepsis gelişti, hastaneye kaldırıldı. Yüksek dozlar nedeniyle ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser solaryum
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