Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Vechrotex başından geçen ilginç bir olayı paylaştı. Sosyal medyada büyük olay olan bu hikayenin baş kahramanları ise yavru kurtlar.

Hafta sonu için babaannesinin evine gittiğini belirten kullanıcı, camdan dışarı evin verandasından dışarı baktığında yavru kurtlarla karşılaştığını söyledi.

Kurtların "Ağzıma layık bir şeyin var mı" gibi baktığını söyleyen kullanıcı Nisan Mayıs aylarında bu tarz olayların çok yaşandığını dile getirdi. ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan bu olayda ormanın içindeki evden kaydedilen bu fotoğraflar sosyal medyada da büyük beğeni aldı. Kullanıcı aynı olayın ertesi gün de yaşandığını hatta bu sefer bir öncekinden daha fazla yavru kurt geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili en fazla yorum ise ev sahibi babaanne için yapıldı:

"Babaanne bu ara kendini yalnız hissediyordu galiba. Sizden gizli yemek veriyor olabilir."

"Babaanne dua etsin yavru kurtlar. Anneleri nerede acaba? Onu anne sanıyor olmasınlar?"



