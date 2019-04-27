Mynet Trend

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

gizemino gizemino
YAŞAM  | 27.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan kişi babaannesini ziyarete gittiğinde ilginç bir olayla karşılaştı. Evde otururken bir anda camdan dışarı bakan genç verandada gördüğü şey karşısında şoke uğradı!

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Vechrotex başından geçen ilginç bir olayı paylaştı. Sosyal medyada büyük olay olan bu hikayenin baş kahramanları ise yavru kurtlar.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.29.26

Hafta sonu için babaannesinin evine gittiğini belirten kullanıcı, camdan dışarı evin verandasından dışarı baktığında yavru kurtlarla karşılaştığını söyledi.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.30.50

Kurtların "Ağzıma layık bir şeyin var mı" gibi baktığını söyleyen kullanıcı Nisan Mayıs aylarında bu tarz olayların çok yaşandığını dile getirdi. ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan bu olayda ormanın içindeki evden kaydedilen bu fotoğraflar sosyal medyada da büyük beğeni aldı. Kullanıcı aynı olayın ertesi gün de yaşandığını hatta bu sefer bir öncekinden daha fazla yavru kurt geldiğini söyledi.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.31.00

Konuyla ilgili en fazla yorum ise ev sahibi babaanne için yapıldı:

"Babaanne bu ara kendini yalnız hissediyordu galiba. Sizden gizli yemek veriyor olabilir."

"Babaanne dua etsin yavru kurtlar. Anneleri nerede acaba? Onu anne sanıyor olmasınlar?"


Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptıHayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı
500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı 500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yavru kurt komik hayvan fotoğrafları hayvan fotoğrafları
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Valbuena çılgınlığı! 'Günaha girmesin diye göndermiş'

Valbuena çılgınlığı! 'Günaha girmesin diye göndermiş'

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Toplu ölümler endişelendirmişti! Sebebi belli oldu

Toplu ölümler endişelendirmişti! Sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Yılana yapılan işkence sosyal medyada tepki çekti

Vahşet görüntülerini 'Yılanla dans' diyerek paylaştı!

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.