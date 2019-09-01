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Bir anlık hata pahalıya mal oldu! Aracını bu halde buldu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.09.2019 03:53 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil limana düştü.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 SR 602 plakalı otomobilin sürücüsü Deniz T., aracını limana doğru park ederek, aracının yanından ayrıldı.

Sürücü Deniz T.’nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili bir süre sonra hareket ederek limana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine limana sağlık ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri otomobil çevresinde yaptığı aramada araçta kimsenin bulunmadığını tespit etti.

İtfaiye ekipleri ise otomobilin daha fazla denizin içine girmemesi için halatla önlem aldı. Otomobil daha sonra getirilen vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Yaşanan olay sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay denize düşen araç

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