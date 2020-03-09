Bir Annenin Günahı dizisi çekimleri başladı! Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturduğu ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan Bir Annenin Günahı çok yakında FOX’ta ekrana gelecek.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan’ın yanı sıra Pamir Pekin, Deniz Barut, Engin Benli, Didem İnselel, Gökçe Özyol, Burak Demir, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimlerin yer alacağı dizide, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak.

Mehmet Aslantuğ dizi ile ilgili düşüncelerini "Hayat şöyle akar bazen. İki kadim dost koluna girer, ‘Hadi gidiyoruz’ der. Sen de nereye diye sormazsın. Yazar Ahmet Yurdakul, yönetmen Yüksel Aksu benim için öyledir" sözleriyle dile getirdi.