Bir asırlık unutulan lezzeti yeniden sofralara taşıdı

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine dönen Hakan İpekçi, geçmişi yaklaşık 100 yıl öncesine uzanan mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı.

Bölgede uzun yıllardır yapılmayan tatlıyı geleneksel tarifine sadık kalarak yeniden hazırlayan İpekçi. ürünü modern dokunuşlarla günümüz damak zevkine uygun hale getirdiklerini söyledi.

FINDIĞIN YOKLUĞU YENİ BİR TATLI DOĞURDU

Mısır unu baklavasının ortaya çıkış hikâyesini anlatan İpekçi, geçmişte Dernekpazarı ve Of'un yukarı kesimlerinde fındığın çok az bulunduğunu, elde edilen ürünün ise temel ihtiyaçları karşılamak için satıldığını belirterek bu nedenle düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı arayışına girildiğini ifade etti. Karadenizli kadınların ürettiği çözümün mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak hazırlanan özel bir baklava olduğunu dile getiren İpekçi," Emekli olduktan sonra memleketim olan Dernekpazarı'na geldim. Mısır unu baklavasının hikayesi bir asırlık bir döneme rast geliyor. Bir asır öncesinde Dernekpazarı bölgesinde, Of'un yukarı kesimlerinde fındık çok fazla yoktu. Olan kısmını da buradaki insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için satıyorlardı. Bundan dolayı baklava yapma ihtiyacı doğdu. Hacca gidenler için olsun, gelin ve damat için, düğünler için. Burada Karadenizli kadının üstün zekâsı ön plana çıktı. 'Nasıl baklava yapalım, nasıl bir tatlı yapalım?' diye düşünmüşler. Önce mısır unu helvası yapmışlar. Buğday unuyla yaptıkları yufkanın arasına koyup hacdan gelenlere hediye olarak, kız istemeye gittikleri zaman da hediye olarak götürmüşler. Biz de eskiden kalan bu tadı biraz daha özgünleştirip modern hale getirdik. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır ununu koyuyoruz. Şu anda fındık da olduğu için fındık ekleyerek biraz daha modernleştirip insanların damak zevkine sunmaya çalıştık" dedi.

"COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMAMIZ VAR"

Coğrafi işaret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden İpekçi, "Eski bir lezzeti gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Şu ana kadar çok olumlu karşılandık. Yiyen herkes çok beğendi. Dernekpazarı ilçemizin öne çıkan belirli bir markası yok. Mısır unu baklavasıyla birlikte yayla çayını da Dernekpazarı'nın markası haline getirmeyi düşünüyorum. Özellikle mısır unu baklavası konusunda coğrafi işaret çalışmamız var. Bende hep köye dönme fikri vardı. Buralara dönüp bir şeyler yapma düşüncesi taşıyordum. Allah nasip etti, emekli olduk, buraya geldik ve böyle bir işe başladık. İnşallah başarılı olacağız. Bu tatlı uzun süredir yapılmıyordu. En azından 50-60 yıldır yapılmadı. Özellikle 60 yaşın üzerindeki insanlar eşleriyle birlikte buraya geliyor, bu tadı yeniden tatmak için. Trabzon'dan, Çaykara'dan buraya gelenler oluyor. 'Bize eskileri yaşattın' diyen birçok insan oldu" dedi.

Mısır unu baklavasını çok beğendiğini belirten Mustafa İpekçi, "Özellikle mısır unuyla yapılmış olması en önemli özelliği. Çok lezzetli. Zaten eskilerimiz de bunu yapardı. Baklava çok hoşuma gitti. Arkadaşımız sağ olsun böyle bir mekan açtı ve bu tarz tatlıları müşterilerine sunuyor" dedi.