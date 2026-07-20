Gaziantep baklavası dünya şampiyonu İspanya renklerine büründü

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Şampiyon İspanya, kupasını kaldırarak büyük bir coşku yaşarken şampiyonluk sevinci de Amerika ve İspanya ile birlikte dünyanın farklı noktalarında da yaşandı.

GAZİANTEP BAKLAVASI DÜNYA ŞAMPİYONU İSPANYA RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Gaziantepli baklava ustası Ömer Kozan ise Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya kupası şampiyonu olan İspanya'ya farklı şekilde destek verdi. Baklava ustası Ömer Kozan, dünya şampiyonu İspanya'ya destek vermek için dünyaca ünlü Gaziantep baklavasını sarı-kırmızı renklere bürüyerek İspanya arması ile süsledi.

"İSPANYA'YA DESTEĞİMİZİ BELİRTMEK VE GAZİANTEP BAKLAVASINI DÜNYAYA TANITMAK İSTEDİK"

İspanya'yı desteklediklerini ve şampiyonluk sonrası böyle bir baklava yapmaya karar verdiklerini söyleyen Kozan, "İspanya son zamanlarda hem hükumet hem de devlet olarak Filistin'in yanında yer almıştı. Bu duruş genel itibariyle bizi ve Türk halkını çok mutlu etti. Biz de bu dünya kupası finalinde şampiyonluk için İspanya'yı destekledik. İspanya'nın dünya kupasında Arjantin'i mağlup ederek dünya şampiyonu olması bizi ayrıca mutlu etti. O nedenle bir jest olarak İspanya bayrağı renklerinde baklava yaptık. Bu şekilde hem İspanya'ya desteğimizi belirtmek hem de Gaziantep baklavasını dünyaya tanıtmak istedik" dedi.

İspanya renklerine bürünen ve arma ile süslenen Gaziantep baklavası görüntüsüyle dikkat çekti.