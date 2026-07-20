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Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti

Pürüzsüz bir cilt, güçlü eklemler ve sağlıklı bağ dokusu için kolajen takviyelerine ilgi her geçen gün artarken, uzmanlar doğal kolajen üretimini desteklemenin yolunun yalnızca takviyelerden geçmediğini vurguladı. Ancak uzmanlar, vücudun doğal kolajen üretimini desteklemek için asıl önemli noktanın sofradaki besinler olabileceğine dikkat çekti. İşte uzmanların kolajen üretimini desteklediğini belirttiği 5 besin...

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti
Mynet

Kolajen vücutta doğal olarak üretilse de yaş ilerledikçe bu üretim azalabiliyor. Protein, C vitamini ve bazı mineraller bakımından zengin besinler ise uzmanlara göre, kolajen sentezi için gereken yapı taşlarının karşılanmasına yardımcı olabilir.

İşte uzmanların önerdiği o besinler:

1. KEMİK SUYU

Uzun süre kaynatılarak hazırlanan kemik suyu; jelatin, glisin ve prolin gibi amino asitler içerebilir. Bu maddeler, vücudun bağ dokularını oluştururken kullandığı önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti 1

2. KIRMIZI MEYVELER

Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. C vitamini, vücudun doğal kolajen üretim sürecinde önemli rol oynuyor.

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti 2

3. YUMURTA

Yumurta, özellikle beyaz kısmında bulunan glisin ve prolin gibi amino asitlerle kolajen sentezini destekleyebiliyor. Protein bakımından zengin olması da dengeli beslenmeye katkı sağlıyor.

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti 3

4. YEŞİL SEBZELER

Ispanak, brokoli ve kara lahana gibi yeşil sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Düzenli tüketilmeleri, cilt ve genel vücut sağlığını destekleyen besin ögelerinin alınmasına yardımcı olabiliyor.

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti 4

5. SARIMSAK

Sarımsak, kükürt içeren bileşenleriyle dikkat çekiyor. Kükürt, vücudun kolajen üretiminde kullandığı süreçleri destekleyebilen maddeler arasında gösteriliyor.

Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti 5

Uzmanlara göre kolajen desteği için yalnızca tek bir besine veya pahalı takviyelere güvenmemek gerekiyor.

Protein, C vitamini ve farklı mineraller içeren çeşitli bir beslenme düzeni, vücudun doğal kolajen üretimine katkı sağlayabilir.

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