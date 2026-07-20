Kolajen haplarını unutun! Uzmanlar bu 5 besini işaret etti

Kolajen vücutta doğal olarak üretilse de yaş ilerledikçe bu üretim azalabiliyor. Protein, C vitamini ve bazı mineraller bakımından zengin besinler ise uzmanlara göre, kolajen sentezi için gereken yapı taşlarının karşılanmasına yardımcı olabilir.

İşte uzmanların önerdiği o besinler:

1. KEMİK SUYU

Uzun süre kaynatılarak hazırlanan kemik suyu; jelatin, glisin ve prolin gibi amino asitler içerebilir. Bu maddeler, vücudun bağ dokularını oluştururken kullandığı önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

2. KIRMIZI MEYVELER

Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. C vitamini, vücudun doğal kolajen üretim sürecinde önemli rol oynuyor.

3. YUMURTA

Yumurta, özellikle beyaz kısmında bulunan glisin ve prolin gibi amino asitlerle kolajen sentezini destekleyebiliyor. Protein bakımından zengin olması da dengeli beslenmeye katkı sağlıyor.

4. YEŞİL SEBZELER

Ispanak, brokoli ve kara lahana gibi yeşil sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Düzenli tüketilmeleri, cilt ve genel vücut sağlığını destekleyen besin ögelerinin alınmasına yardımcı olabiliyor.

5. SARIMSAK

Sarımsak, kükürt içeren bileşenleriyle dikkat çekiyor. Kükürt, vücudun kolajen üretiminde kullandığı süreçleri destekleyebilen maddeler arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre kolajen desteği için yalnızca tek bir besine veya pahalı takviyelere güvenmemek gerekiyor.

Protein, C vitamini ve farklı mineraller içeren çeşitli bir beslenme düzeni, vücudun doğal kolajen üretimine katkı sağlayabilir.