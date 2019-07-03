Bir avuç bile yetiyor: Kalp sağlığınızı ceviz yiyerek koruyun

Ceviz üzerinde yapılan son araştırmalar, son derece umut verici. Öyle ki bir avuç ceviz tüketmenin kalp krizini hızla önlediği ortaya kondu. Ölümcül bir hastalık olan kalp krizinden korunmak için yapmanız gereken şey düzenli olarak ceviz tüketmek. Bunun alternatifi ise ceviz yağı.

Araştırma çıktılarına göre, bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişmeler meydana geldi. Kardiyovasküler hastalıklarlardan korunmanın yolu işte bu şifalı besinden geçiyor. Ceviz yağından ise 3 yemek kaşığı içtikten sonra, 4 saat içinde kan damarlarının kondisyonu iyileşiyor. Yapılan çalışmada ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için faydalı olduğu ispatlandı.

Vücudu tehlikelere karşı koruyan cevizin diğer etkileri ise;

Doymamış yağ asitleri içeren ceviz, sağlıklı bir enerji deposudur. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli tüketimi şarttır.