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Bir avuç bile yetiyor: Kalp sağlığınızı ceviz yiyerek koruyun

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Haftanın 4 günü bir avuç ceviz yiyerek kalp krizi riskini en aza indirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bir avuç bile yetiyor: Kalp sağlığınızı ceviz yiyerek koruyun

Ceviz üzerinde yapılan son araştırmalar, son derece umut verici. Öyle ki bir avuç ceviz tüketmenin kalp krizini hızla önlediği ortaya kondu. Ölümcül bir hastalık olan kalp krizinden korunmak için yapmanız gereken şey düzenli olarak ceviz tüketmek. Bunun alternatifi ise ceviz yağı.

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Araştırma çıktılarına göre, bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişmeler meydana geldi. Kardiyovasküler hastalıklarlardan korunmanın yolu işte bu şifalı besinden geçiyor. Ceviz yağından ise 3 yemek kaşığı içtikten sonra, 4 saat içinde kan damarlarının kondisyonu iyileşiyor. Yapılan çalışmada ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için faydalı olduğu ispatlandı.

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Vücudu tehlikelere karşı koruyan cevizin diğer etkileri ise;

Doymamış yağ asitleri içeren ceviz, sağlıklı bir enerji deposudur. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli tüketimi şarttır.

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Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerir. Antidepresan etkisi vardır. Özellikle uyku problemi yaşayanlar için ilaç niyetine geçebilir. İçerdiği triptofan sayesinde uyu sorununa çözüm olur. Günde 4,5 adet yiyerek düzenli uyku uyumanız mümkün.

Kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalsiyum emilimi, kemik ve bağ doku sağlığı için gerekli olan manganezin %43’ü, günde 4-5 ceviz tüketimi ile vücuda alınabilir.

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İçerdiği omega-3 sayesinde cildin esnekliğini artırır. Cilt hücrelerini korumaya yardımcı olur.


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