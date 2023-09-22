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'Bir ay basket topu gibi gezdim' demişti! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz halini görenler inanamadı

22.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi birçok başarılı projede rol alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Daha önceki açıklamalarında estetik yaptırdığı itiraf eden Terzioğlu 'Bir ay basket topu gibi gezdim' demişti. Ünlü ismin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Son olarak Yalancı dizisinde hayat verdiği Deniz karakteriyle uzun süre konuşulan Burçin Terzioğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu şimdilerde 43 yaşında oyunculuğunun zirvesinde bir isim.

Burçin Terzioğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı estetik itirafı yeniden gündem oldu. 19-20 yaşlarında burnunu yaptıran Burçin Terzioğlu 'Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Burçin Terzioğlu 1

Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz halini görenler; 'Bambaşka biri olmuş', 'Doktorunu tebrik ederim', 'Çok güzel olmuş', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yaptılar.

Burçin Terzioğlu estetiksiz 3

Güzel oyuncu, 9 Mart 1980 tarihinde oyuncu Yılmaz Terzioğlu ve Makbule Terzioğlu'nun en küçük kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Bülent Terzioğlu yönetmen, ablası Buket Terzioğlu ise kendisi gibi oyuncudur.

Burçin Terzioğlu estetiksiz 2

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır.

Burçin Terzioğlu estetiksiz 1

Perihan Abla dizisinde ve başrollerini Türkan Şoray ile Müşfik Kenter'in paylaştığı Hayallerim, Aşkım ve Sen adlı filmde Rukiye karakteriyle yer almıştır. Dönemin ünlü yapımı Mahallenin Muhtarları dizisinde Simge karakteriyle yer almıştır.

Burçin Terzioğlu 2

2001-2002 yılları arasında ise Çiçek Taksi dizisinde Sinem karakteriyle yer almıştır.
Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynamıştır. 20 Haziran 2008'de aynı dizinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi ve ünlü çift 2014 yılında boşandı.

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2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı.

Burçin Terzioğlu 4

2015'ten 2017'ye kadar yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

Burçin Terzioğlu 3

2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise FOX'ta yayımlanan dönem dizisi Kurşun'da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı.

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2021 yılında Exxen platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde ve aynı yıl Show TV'de yayımlanan, Liar dizisinden uyarlama olan Yalancı adlı dizide Deniz karakteriyle başrolde yer aldı.

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