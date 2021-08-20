Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir Baba Hindu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filminin oyuncuları…

Bir Baba Hindu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filminin oyuncuları…

20.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Bir Baba Hindu filmi, sinemanın ardından televizyonda yayınlandığı her dönem, güldürmeyi başarıyor. Hintli bir yoga hocası olan Gundhi’ye aşık olan Türk mafya babası Fadıl’ın hikâyesinin anlatıldığı Bir Baba Hindu filminin oyuncu kadrosunda da önemli isimler yer alıyor.

Bir Baba Hindu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filminin oyuncuları…

Şafak Sezer, Burat Satıbol, Füsun Demirel gibi oyuncuların yer aldığı Bir Baba Hindu filminde, 2010 dünya güzeli de Sermiyan Midyat’la birlikte başrol oynadı. Bir Baba Hindu filminde; sevdiği kadının kaçırılmasının ardından Hindistan’a giden mafya babasının başından geçen hikâyeler anlatılıyor…

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yılında çekilen ve yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Bir Baba Hindu filminde, 2010'da dünya güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria da oynuyor. BKM Film ve Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Baba Hindu filminde Burak Satıbol, Şafak Sezer, Füsun Demirel ve Zeynep Kankonde gibi isimler yer aldı.

Bir Baba Hindu filmi, Hindistan ve İstanbul’da çekildi...

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU

Bölgenin en acımasız mafya babalarından olan Fadıl, bir gün Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık oluyor. Gundhi, Fadıl’ın malikanesinden kaçırılıyor. Fadıl da genç kadını bulmak için uğraşır. En güvendiği arkadaşı Hulusi’yi yanına alarak Hindistan’a giden Fadıl’ın hedefi, Gundhi’yi kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır.

Fakat işler düşündüğünden de zor olur. Gundhi’nin annesi de Hindistan’da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetiyor. Fadıl, Hulusi ve Mumbai’de çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi’ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl’ın ailesinin de Mumbai’ye gelmesiyle işler iyice içinden çıkılmaz bir hâl alır.

Bir Baba Hindu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filminin oyuncuları…

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Nicole Faria Rolü : Gundhi

Sermiyan Midyat Rolü : Fadil

Burak Satıbol

Şafak Sezer

Füsun Demirel

Zeynep Kankonde

Muhittin Korkmaz

Hakan Akın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadıDoktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir?En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Sermiyan Midyat Şafak Sezer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

Ona herkes hayran! Toplu taşıma araçlarıyla İstanbul turu attı

Ona herkes hayran! Toplu taşıma araçlarıyla İstanbul turu attı

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.