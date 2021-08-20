Bir Baba Hindu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filminin oyuncuları…

Şafak Sezer, Burat Satıbol, Füsun Demirel gibi oyuncuların yer aldığı Bir Baba Hindu filminde, 2010 dünya güzeli de Sermiyan Midyat’la birlikte başrol oynadı. Bir Baba Hindu filminde; sevdiği kadının kaçırılmasının ardından Hindistan’a giden mafya babasının başından geçen hikâyeler anlatılıyor…

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yılında çekilen ve yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Bir Baba Hindu filminde, 2010'da dünya güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria da oynuyor. BKM Film ve Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Baba Hindu filminde Burak Satıbol, Şafak Sezer, Füsun Demirel ve Zeynep Kankonde gibi isimler yer aldı.

Bir Baba Hindu filmi, Hindistan ve İstanbul’da çekildi...

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU

Bölgenin en acımasız mafya babalarından olan Fadıl, bir gün Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık oluyor. Gundhi, Fadıl’ın malikanesinden kaçırılıyor. Fadıl da genç kadını bulmak için uğraşır. En güvendiği arkadaşı Hulusi’yi yanına alarak Hindistan’a giden Fadıl’ın hedefi, Gundhi’yi kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır.

Fakat işler düşündüğünden de zor olur. Gundhi’nin annesi de Hindistan’da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetiyor. Fadıl, Hulusi ve Mumbai’de çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi’ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl’ın ailesinin de Mumbai’ye gelmesiyle işler iyice içinden çıkılmaz bir hâl alır.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Nicole Faria Rolü : Gundhi

Sermiyan Midyat Rolü : Fadil

Burak Satıbol

Şafak Sezer

Füsun Demirel

Zeynep Kankonde

Muhittin Korkmaz

Hakan Akın



