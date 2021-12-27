Bir Baba Hindu nerede ve ne zaman çekildi? Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?

İlk gösterim tarihi 29 Eylül 2016 olan Bir Baba Hindu filminde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Bir Baba Hindu filminde Türk mafya babası Fadıl, Hintli bir yoga hocası olan Gundhi’ye aşık olur. Filmde, Fadıl'ın hikayesi anlatılır. Bir Baba Hindu filminin çekimlerinin bir kısmı Hindistan'da gerçekleştirildi. İşte detaylar...

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016'da çekilen Bir Baba Ünlü filminin çekim mekanları İstanbul ve Hindistan'dır.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fadıl, Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık olur. Gundhi, Fadıl’ın malikanesinden kaçırılır. Bunun ardından Fadıl, Gundhi'yi bulmak için oldukça uğraşır. Fadıl'ın bundan sonraki amacı Gundhi’yi kurtarmak ve onun kahramanı olmaktır.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİMLER?