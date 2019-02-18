Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Dolaşım sindiriminden sindirim sistemine, kilo vermeden göz sağlığına kadar vücudumuzun birçok bölgesi için yararlı bir sebzedir kereviz. Bu güzide sebzenin saplarından hazırlanan su; A, C, K vitamini, potasyum, folik asit ve folat da dahil olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineraller içermektedir.

Kereviz suyu güçlü bir anti-inflamatuar özelliğine sahiptir. Kereviz suyu hastalığa neden olan patojenleri etkisiz hale getirir, iltihaplanmaların önüne geçer. Bilimsel veriler, kereviz suyunun flavon adı verilen antioksidan bileşiklerini içerdiğini ortaya koymuştur. Flovan, vücuttaki kronik enflamasyona neden olan spesifik reaksiyonları durdurarak, kronik hastalıkların riskini azaltır.

Sindirim sistemini düzene sokan kereviz suyu, bağırsak ve karaciğer dostudur. Kereviz suyu düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizler ve bağırsakların çok daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği sodyum sayesinde, toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve mide zarının iyileşmesine ve yenilenmesini sağlar.