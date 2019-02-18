YEMEK

Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kereviz sapını tüketmek sizlere zor geliyorsa bir de suyunu içmeyi deneyin. Öyle faydalı bir içecek ki size geriye kalan tüm meyve ve sebze sularını unutturabilir!

Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Dolaşım sindiriminden sindirim sistemine, kilo vermeden göz sağlığına kadar vücudumuzun birçok bölgesi için yararlı bir sebzedir kereviz. Bu güzide sebzenin saplarından hazırlanan su; A, C, K vitamini, potasyum, folik asit ve folat da dahil olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineraller içermektedir.

iStock-899372364 (1)

Kereviz suyu güçlü bir anti-inflamatuar özelliğine sahiptir. Kereviz suyu hastalığa neden olan patojenleri etkisiz hale getirir, iltihaplanmaların önüne geçer. Bilimsel veriler, kereviz suyunun flavon adı verilen antioksidan bileşiklerini içerdiğini ortaya koymuştur. Flovan, vücuttaki kronik enflamasyona neden olan spesifik reaksiyonları durdurarak, kronik hastalıkların riskini azaltır.

iStock-855648530

Sindirim sistemini düzene sokan kereviz suyu, bağırsak ve karaciğer dostudur. Kereviz suyu düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizler ve bağırsakların çok daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği sodyum sayesinde, toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve mide zarının iyileşmesine ve yenilenmesini sağlar.

iStock-1040460266

Kerevizdeki enzimler, midedeki hidroklorik asidi yükseltmeye çalışır, böylece yiyecekler kolayca sindirilir ve fermente olmaz. Düzenli olarak her gün yarım litre kereviz suyu tüketmek sindirim sisteminizi kısa sürede iyileştirebilir.

Kereviz, kalsiyum ve silisyum bakımından zengindir, bu da hasar görmüş kemiklerin yenilenmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olur.

Vücudun pH seviyesini dengeler, sağlıklı hücreler korur ve vücudun temel mineral seviyesini dengede tutar. Böylelikle kalp hastalığı riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kereviz suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler:
6 adet kerevizin sapı
2 adet limon
6 su bardağı su
Bir avuç maydanoz

Hazırlanışı:
Kereviz saplarını dilimleyin.

Limonun suyunu, kereviz saplarını, maydanozu ve suyu blender'dan geçirin. Homojen bir karışım elde edene kadar malzemeleri karıştırmaya devam edin.

Hazırladıktan sonra aç karna içebilirsiniz.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kereviz suyunun faydaları kereviz suyu

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Altın içecek diyorlar! Yeni nesil besinlerden olan kombuchayı denediniz mi?

Altın içecek diyorlar! Yeni nesil besinlerden olan kombuchayı denediniz mi?

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

köfte yaparken kıymanın içine buz koyarsanız...

köfte yaparken kıymanın içine buz koyarsanız...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Eşi benzeri olmayan tatlı: Cennet çamuru

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve uzun süre dayanması için uygulanması gereken püf noktaları

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce buna dikkat!

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Toprak altında saklanan lezzet: Şalgam

Toprak altında saklanan lezzet: Şalgam

Profesyonel aşçılar gibi yemek pişirmenize yardımcı olacak püf noktaları

köfte yaparken kıymanın içine buz koyarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.