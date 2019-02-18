Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Dolaşım sindiriminden sindirim sistemine, kilo vermeden göz sağlığına kadar vücudumuzun birçok bölgesi için yararlı bir sebzedir kereviz. Bu güzide sebzenin saplarından hazırlanan su; A, C, K vitamini, potasyum, folik asit ve folat da dahil olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineraller içermektedir.
Kereviz suyu güçlü bir anti-inflamatuar özelliğine sahiptir. Kereviz suyu hastalığa neden olan patojenleri etkisiz hale getirir, iltihaplanmaların önüne geçer. Bilimsel veriler, kereviz suyunun flavon adı verilen antioksidan bileşiklerini içerdiğini ortaya koymuştur. Flovan, vücuttaki kronik enflamasyona neden olan spesifik reaksiyonları durdurarak, kronik hastalıkların riskini azaltır.
Sindirim sistemini düzene sokan kereviz suyu, bağırsak ve karaciğer dostudur. Kereviz suyu düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizler ve bağırsakların çok daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği sodyum sayesinde, toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve mide zarının iyileşmesine ve yenilenmesini sağlar.
Kerevizdeki enzimler, midedeki hidroklorik asidi yükseltmeye çalışır, böylece yiyecekler kolayca sindirilir ve fermente olmaz. Düzenli olarak her gün yarım litre kereviz suyu tüketmek sindirim sisteminizi kısa sürede iyileştirebilir.
Kereviz, kalsiyum ve silisyum bakımından zengindir, bu da hasar görmüş kemiklerin yenilenmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olur.
Vücudun pH seviyesini dengeler, sağlıklı hücreler korur ve vücudun temel mineral seviyesini dengede tutar. Böylelikle kalp hastalığı riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Malzemeler:
6 adet kerevizin sapı
2 adet limon
6 su bardağı su
Bir avuç maydanoz
Hazırlanışı:
Kereviz saplarını dilimleyin.
Limonun suyunu, kereviz saplarını, maydanozu ve suyu blender'dan geçirin. Homojen bir karışım elde edene kadar malzemeleri karıştırmaya devam edin.
Hazırladıktan sonra aç karna içebilirsiniz.
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