Bir bebek dedesinin küllerini yedi! O anlar gündem oldu: "Korkunç"

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de bir yaşındaki bebeğinin yaptığı şaşkınlık veren bir durumu paylaşan annenin videosu olay oldu.

DEDESİNİN KÜLLERİNİ YEDİ!

İngiltere'de bir yaşındaki bir bebek, dedesinin külleriyle dolu olan kabı açarak, külleri yedi. Çocuğun annesi tarafından o anlar kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken kısa sürede viral oldu.

Anne ise paylaşıma "When your son eats your dad" ("Oğlunuz, babanızı yediğinde...") notunu ekledi.

Kullanıcıların yaptığı yorumlar: