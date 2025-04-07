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  4. Bir bebek dedesinin küllerini yedi! O anlar gündem oldu: "Korkunç"

Bir bebek dedesinin küllerini yedi! O anlar gündem oldu: "Korkunç"

07.04.2025 12:31
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Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 12:31
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İngiltere'de yaşanan bir olay görenlerde şaşkınlık yarattı. Bir anne, bir yaşındaki bebeğinin dedesinin küllerini yediğini paylaştı. Video ise kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar yorum yağdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de bir yaşındaki bebeğinin yaptığı şaşkınlık veren bir durumu paylaşan annenin videosu olay oldu.

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DEDESİNİN KÜLLERİNİ YEDİ!

İngiltere'de bir yaşındaki bir bebek, dedesinin külleriyle dolu olan kabı açarak, külleri yedi. Çocuğun annesi tarafından o anlar kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken kısa sürede viral oldu.

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Anne ise paylaşıma "When your son eats your dad" ("Oğlunuz, babanızı yediğinde...") notunu ekledi.

Kullanıcıların yaptığı yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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