Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Geri dönüşümün önemli olduğu günümüz dünyasında hem çevre için hem de bütçemiz için bu tuvalet kağıdı rulolarını çöpe atmak yerine en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz önerileri sizler için bir araya getirdik. Size gereken bir tuvalet kağıdı rulosu bir de hayal gücü...
İşte o yaratıcı fikirler...
Tuvalet ruloları kartondan yapıldığı için geridönüşümcüldür ve plastikten daha çevrecidir. Peki neden onları tohumlarınız ve bitkileriniz için küçük saksılar olarak kullanmıyorsunuz?
Sadece uçlarını katlayın, böylece sızdırmazlar ve sabit bir zemine sahip olurlar, ardından tohum ve toprakla doldurun.
Saç maşası, özellikle özel geceler için, her kızın vazgeçilmez şekillendirme araçları arasındadır.
Ama tuvalet rulolarının mükemmel bukle maşası yaptığını biliyor muydunuz? Islak veya kuru saçlarınızı etraflarından bükün ve bir tokayla sabitleyin. Çok akıllıca!
Çekmecelerdeki gevşek kablolar çok karışık görünür. Her zaman birbirine karışır ve birini almaya kalktığınızda diğerleri de beraberinde gelir. Kabloların olduğu yerlerde herhangi bir şeyi düzenli tutmak imkansız olabilir.
Bir tuvalet rulosunun bunun için mükemmel bir çözüm sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, tuvalet kağıdı ruloları kablolarınız ya da başka eşyalarınız için mükemmel bir depolama alanı ve raf düzenleyici görevi görür.
Ambalaj kağıdını saklama konusunda her zaman bir sorun vardır ve kullandıktan sonra düzgün şekilde geri sarılmasının zor olduğunu herkes bilir. Ancak kağıdın üzerine bir tuvalet kağıdı koyarak, tekrar çözülüp dağılmasından korkmadan, güvenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Bu dairesel karton parçaları bahçenizde kuş yemliği olarak da kullanabilirsiniz. Bir tuvalet kağıdı rulosuna fıstık ezmesi sürün ve daha sonra kuş yemlerine bandırın. Tohumlar iyice yapıştıktan sonra balkona ya da bahçeye bir tahta çubuk yardımı ile asabilirsiniz. Kuşlar bayram edecek!
Duvarlara asılan şeyler, odanın atmosferini ve hislerinizi etkileyebiliyor, ancak süslemeler çok pahalı olabiliyor. Peki neden kendiniz yapmıyorsunuz? Kendi duvar süslemenizi yapmanın püf noktası hem basit hem de etkili – ve ihtiyacınız olan tek şey tuvalet kağıdı, makas ve küçük bir tutkal! Boyama kalemleri ile renk de katabilirsiniz. Yaratıcılık tamamen sizde!
Bu ipucu hepimizin kullanabileceği bir şey. Ruloyu istediğiniz kağıtla süsleyin. Ardından, telefonunuzu güvenli bir şekilde tutacak kadar büyük bir yarık açın. Çok büyük olmadığından emin olmanızda fayda var.
Mükemmel standı oluşturmak ve telefonunuz için güvenli bir yerin tadını çıkarmak için alt kısımlara renkli raptiyeler de koyabilirsiniz. Telefonunuzda bir tarifi takip ederken veya mutfakta elleriniz dolu olduğunda bu telefon tutucu çok kullanışlı bir hal alıyor. Müzik çalarken de iyi ses çıkarıyor!
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