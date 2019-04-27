Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Geri dönüşümün önemli olduğu günümüz dünyasında hem çevre için hem de bütçemiz için bu tuvalet kağıdı rulolarını çöpe atmak yerine en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz önerileri sizler için bir araya getirdik. Size gereken bir tuvalet kağıdı rulosu bir de hayal gücü...

İşte o yaratıcı fikirler...

1. MİNİK SAKSILAR

Tuvalet ruloları kartondan yapıldığı için geridönüşümcüldür ve plastikten daha çevrecidir. Peki neden onları tohumlarınız ve bitkileriniz için küçük saksılar olarak kullanmıyorsunuz?

Sadece uçlarını katlayın, böylece sızdırmazlar ve sabit bir zemine sahip olurlar, ardından tohum ve toprakla doldurun.

2. KADINLAR İÇİN BİGUDİ

Saç maşası, özellikle özel geceler için, her kızın vazgeçilmez şekillendirme araçları arasındadır.

Ama tuvalet rulolarının mükemmel bukle maşası yaptığını biliyor muydunuz? Islak veya kuru saçlarınızı etraflarından bükün ve bir tokayla sabitleyin. Çok akıllıca!

3. RAF DÜZENLEYİCİ

Çekmecelerdeki gevşek kablolar çok karışık görünür. Her zaman birbirine karışır ve birini almaya kalktığınızda diğerleri de beraberinde gelir. Kabloların olduğu yerlerde herhangi bir şeyi düzenli tutmak imkansız olabilir.

Bir tuvalet rulosunun bunun için mükemmel bir çözüm sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, tuvalet kağıdı ruloları kablolarınız ya da başka eşyalarınız için mükemmel bir depolama alanı ve raf düzenleyici görevi görür.