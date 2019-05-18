Bir daha evden eksik etmeyeceksiniz! Saç kreminin çok şaşıracağınız kullanım alanları

Günümüzde birçok ürün asıl amaçlarının dışında da kullanılabiliyorlar. Saç kremi de bu ürünlerden. Saçlar haricinde kullanıldığı diğer alanlarda da harikalar yaratıyor.
İşte saç kremiyle yapabileceğiniz 19 farklı şey. Muhtemelen okuduktan sonra evinizde her zaman bir kutu saç kremi bulunduracaksınız.
Saç kremi, tıpkı makyaj temizleyici ürünler ve hindistancevizi yağı gibi, makyajınızı kolayca çıkarmanızı sağlar. Ayrıca gözlerinizi de yakmaz.
Yüzey parlatıcı veya çelik yüzey temizleyici yerine saç kremi kullanmanız halinde tencereleriniz daha fazla parlayacaktır.
Çoğu zaman temiz kıyafetlerimizi yanlışlıkla kirli sepetine attığımız oluyor. Kirli sepetinden çıkardığımızda ise temiz kıyafetlerimizin koktuğunu anlayabiliyoruz. Saç kremi bu gibi durumlarda hayatınızı kurtarabilir. Bir leğenin içini sıcak suyla doldurun ve içine bir çay kaşığı saç kremi ekleyin. Yarım saat boyunca kıyafetinizi suyun içinde bekletin. Daha sonra sıkın ve kurutun.
Makyaj fırçalarını her kullandığınızda fırçalar eskir ve aralarında kir oluşur. Makyaj fırçalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Öncelikle fırçaları suda bekletin. Avuç içinize saç kremi dökün ve sudan çıkardığınız fırçayı avuç içinizde ovalayın. Şimdi de fırçayı tekrardan suya sokun ve beklettikten sonra sudan çıkarıp kuruması için bekletin.
Saç kreminin, saçını yumuşattığını ve daha kolay taranmasını sağladığını herkes bilir. Öte yandan saç kremi saç düzleştiricisi işlevi de görür. Bir sprey şişesinin içini suyla doldurun. Daha sonra içine bir çay kaşığı saç kremi, bir çay kaşığı deniz tuzu ve bir çay kaşığı saç jölesi ekleyin. Şişeyi iyice sallayın. Daha sonra saçınıza püskürtün. Saçlarınızın düzleştiğini göreceksiniz.
Saç kremi, traş kremini yerine de geçebilir. Sadece köpürmez. Bir dahaki sefere saç kremi kullanın ve cildinizin tahriş olmadığını kendi gözlerinizle görün.
Saç kremi, sirke ve suyu bir şişede karıştırıp çalkalayın. Bu karışımı bundan böyle yumuşatıcı yerine kullanın. Kıyafetleriniz daha da yumuşayacaktır.
Geçici dövme yaptırdıysanız ve bundan sıkıldıysanız, hemen elinize pamuk alın ve geçici dövme yaptırdığınız bölgeye saç kremi dökerek pamukla ovalayın.
Bitkileriniz bakım yaptığınız halde solgun görünüyorsa saç kremi hayatınızı kurtarabilir. Yine pamuk ve saç kremi yardımıyla bitkilerin yapraklarını ovalayın. Yapraklar öyle parlayacak ki insanlar ne kullandığınızı soracaktır.
Topuklarımızda ilgilenmediğimizde çatlaklar oluşur. Bu çatlakların asıl nedeni olan ölü deriyi topuk taşıyla çıkardığınızda bile topuğunuz yumuşamaz. Bu nedenle önce topuğunuza saç kremi sürün. Daha sonra ölü deriyi çıkarın.
Temiz bir bez ve saç kremiyle deri ayakkabılarınızı temizleyin. Parladıklarını göreceksiniz.
Mücevherlerinizin parlamasını sağlamanın en iyi yolu saç kremi ile temizlemektir.
Sıkışan fermuarlar can sıkıcı olabiliyor. Ancak saç kremi burada da yardımınıza koşuyor. Fermuarın sıkıştığı yerin önü ve arkasına saç kremi dökün. Biraz bekledikten sonra fermuarın hareket ettiğini göreceksiniz.
Kapı gıcırdamasının asıl nedeni menteşe yüzeyinde biriken toz ve pastır. Bunu yağlanması ise WD-40 adı verilen ürünle yapılır. Ancak bunun alternatifi olarak saç kremi de kullanabilirsiniz. Kapı gıcırtısının yok olduğunu göreceksiniz.
Havuzda yüzmeyi denize tercih ediyorsanız bunu mutlaka okumanız gerekiyor. Havuzdaki klor saçlarınıza çok zararlı. Havuza girmeden önce saçınıza saç kremi sürün. Saç kremi, havuzdaki klordan saçlarınızı koruyacaktır.
Saç kremi, yünden yapılmış kıyafetleri de yumuşatır. Yünleri yıkarken deterjan gözüne saç kremi koyun. Yün kıyafetleriniz yumuşacık olacak.
Kütikül yumuşatmak için piyasada az ve pahalı ürünler var. Bunlar yerine saç kremi kullanabilir ve paranızın cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Sirke, su ve saç kremini sprey şişesinde karıştırıp çalkalayın. Daha sonra kırışık kıyafetlerinizin üstüne sıkın. Kıyafetlerinizdeki kırışıklık geçecektir.
Alet-edevatların da temizlenmesi gerekir. Temizlenmemeleri halinde paslanırlar ve kullanılamaz hale gelirler. Bir daha alet-edevatları temizlerken, temiz bir bez ve saç kremi kullanın. Sağlıklı sonuçlar alacaksınızdır.
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