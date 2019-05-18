Bir daha evden eksik etmeyeceksiniz! Saç kreminin çok şaşıracağınız kullanım alanları

Günümüzde birçok ürün asıl amaçlarının dışında da kullanılabiliyorlar. Saç kremi de bu ürünlerden. Saçlar haricinde kullanıldığı diğer alanlarda da harikalar yaratıyor.

İşte saç kremiyle yapabileceğiniz 19 farklı şey. Muhtemelen okuduktan sonra evinizde her zaman bir kutu saç kremi bulunduracaksınız.

1-Makyajı çıkarır

Saç kremi, tıpkı makyaj temizleyici ürünler ve hindistancevizi yağı gibi, makyajınızı kolayca çıkarmanızı sağlar. Ayrıca gözlerinizi de yakmaz.

2- Paslanmaz çelik tencereleri parlatır

Yüzey parlatıcı veya çelik yüzey temizleyici yerine saç kremi kullanmanız halinde tencereleriniz daha fazla parlayacaktır.

3- Giyeceklerinizi tazeler

Çoğu zaman temiz kıyafetlerimizi yanlışlıkla kirli sepetine attığımız oluyor. Kirli sepetinden çıkardığımızda ise temiz kıyafetlerimizin koktuğunu anlayabiliyoruz. Saç kremi bu gibi durumlarda hayatınızı kurtarabilir. Bir leğenin içini sıcak suyla doldurun ve içine bir çay kaşığı saç kremi ekleyin. Yarım saat boyunca kıyafetinizi suyun içinde bekletin. Daha sonra sıkın ve kurutun.

4- Fırçaların ömrünü uzatır

Makyaj fırçalarını her kullandığınızda fırçalar eskir ve aralarında kir oluşur. Makyaj fırçalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Öncelikle fırçaları suda bekletin. Avuç içinize saç kremi dökün ve sudan çıkardığınız fırçayı avuç içinizde ovalayın. Şimdi de fırçayı tekrardan suya sokun ve beklettikten sonra sudan çıkarıp kuruması için bekletin.