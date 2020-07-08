Bir daha pastaneye gitmeyeceksiniz! Lezzetli bir poğaça için...

Pişerken mis gibi kokusuyla evi saran, yerken ağızda dağılan poğaça ile kahvaltı yapmayı sever misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Ama öncelikle tam kıvamında bir poğaça tarifi bulmakla işe başlamalısınız. Sizin için hazırladığımız mis gibi tereyağlı poğaça tariflerinin en önemli özelliği mayalanmasını beklemeden, hızlıca hazırlayıp, çay demlenene kadar pişirebilecek olmanız. Böylece ani gelen misafire bile kolaylıkla hazırlayıp sunabilirsiniz. Biz tarifleri sunalım, siz dilediğinizi seçin.
ZEYTİNLİ POĞAÇA
MALZEMELER
200 gram tereyağı
2,5 su bardağı mısır unu
2 su bardağı beyaz un
1 adet yumurta
1 adet yumurta beyazı
3 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1,5 çay kaşığı tuz
Zeytin ezmesi
ÜZERİ İÇİN
1 adet yumurta sarısı
Bir miktar mısır unu
Çörek otu ya da susam
YAPILIŞI
Oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1 tam yumurta, 1 adet yumurta beyazı, kabartma tozu, tuz, yoğurt, mısır unu ve beyaz unu karıştırma kabına ekleyip yoğurmaya başlayın.
Amacımız ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek.
Bu kıvama ulaşana kadar yoğurmaya devam edin. Hamur istenilen kıvama gelince dilediğiniz büyüklükte parçalar koparın.
Elinizde düzleştirerek içine zeytin ezmesi ekleyin.
İç malzemeyi ekledikten sonra nazikçe kapatarak yuvarlayın ve şekil verin.
Tüm poğaçaları tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve mısır unu serpin.
185 dereceli fanlı fırında kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz.
Fırından çıkardığınız poğaçaları on dakika kadar bekletip servis edebilirsiniz.
PEYNİRLİ POĞAÇA
MALZEMELER
125 gram tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yumurta
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağı un
Beyaz peynir
Maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında tereyağ, sıvı yağ, yoğurt, 1 yumurta, 1 yumurta beyazı ve tuzu karıştırma kabına ekleyerek macun haline gelene kadar güzelce yoğurun.
Sonrasında kabartma tozunu ve unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Dilerseniz yoğurma işlemine masada da devam edebilirsiniz.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.
Bezeleri tezgah üzerinde ya da elinizde düzleştirerek içine peynirli harçtan yerleştirin.
İç malzemesini de eklediğiniz poğaçaları tepsiye dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yumurta sarısını çok az miktarda süt ile karıştırırsanız poğaçaların üzeri daha güzel kızaracaktır ve daha parlak görünecektir.
Dilerseniz üzerini çatalla şekillendirerek çörek otu ve susam ekleyin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirin.
Şimdiden afiyet olsun.
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