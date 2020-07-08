Bir daha pastaneye gitmeyeceksiniz! Lezzetli bir poğaça için...

Pişerken mis gibi kokusuyla evi saran, yerken ağızda dağılan poğaça ile kahvaltı yapmayı sever misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Ama öncelikle tam kıvamında bir poğaça tarifi bulmakla işe başlamalısınız. Sizin için hazırladığımız mis gibi tereyağlı poğaça tariflerinin en önemli özelliği mayalanmasını beklemeden, hızlıca hazırlayıp, çay demlenene kadar pişirebilecek olmanız. Böylece ani gelen misafire bile kolaylıkla hazırlayıp sunabilirsiniz. Biz tarifleri sunalım, siz dilediğinizi seçin.

ZEYTİNLİ POĞAÇA

MALZEMELER

200 gram tereyağı

2,5 su bardağı mısır unu

2 su bardağı beyaz un

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1,5 çay kaşığı tuz

Zeytin ezmesi

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı

Bir miktar mısır unu

Çörek otu ya da susam

YAPILIŞI

Oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1 tam yumurta, 1 adet yumurta beyazı, kabartma tozu, tuz, yoğurt, mısır unu ve beyaz unu karıştırma kabına ekleyip yoğurmaya başlayın.

Amacımız ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek.

Bu kıvama ulaşana kadar yoğurmaya devam edin. Hamur istenilen kıvama gelince dilediğiniz büyüklükte parçalar koparın.

Elinizde düzleştirerek içine zeytin ezmesi ekleyin.

İç malzemeyi ekledikten sonra nazikçe kapatarak yuvarlayın ve şekil verin.

Tüm poğaçaları tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve mısır unu serpin.

185 dereceli fanlı fırında kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız poğaçaları on dakika kadar bekletip servis edebilirsiniz.