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Bir daha yatak odanızın kapısını açık bırakıp uyuyamayacaksınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Uyumadan önce yatak odanızın kapısını kapatmanın hayatınızı kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Bir daha yatak odanızın kapısını açık bırakıp uyuyamayacaksınız!

Uyumadan önce yatak odanızın kapısını kapatmanın hayatınızı kurtarabileceğini söylesek ne dersiniz? İşte inanılmaz bir gerçek! Tüm detaylar haberimizde...

Her gece uyumadan önce yaptığınız son şey ne?

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Okuduklarınızdan sonra yaptığınız şeyi yeniden gözden geçireceksiniz.

ABD’nin Ulusal Yangından Korunma Kurumu’nun verilerine göre sadece ABD’de 2016 yılında 352 bin yangın çıkmış ve yangınlar 2.375 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş.

Elbette yangın çıkmaması için hepimiz ufak tefek önlemler alıyoruz.

Peki yangın çıkmasıyla yatak odanızın kapısını bağdaştırabiliyor musunuz?

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Bildiğiniz gibi yangın alevinden çok dumanı daha tehlikeli. Alevler sonucunda oluşan zehirli gaz bilinçsiz kalmanıza ve hayatınızı kaybetmenize neden oluyor.

Bir de yangın çıktığı esnada uyuyorsanız hayatta kalma şansınız daha da azalıyor.

Bu nedenle yatak odanızın kapısını kapatmanız çok önemli. Yangın uzmanı Steve Kerber, her gece uyumadan önce yatak odanızın kapısını kapatmanın hayati önem taşıdığını söylüyor.

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Yatak odasının kapısının kapalı olmasının ne kadar hayati olduğunu test etmek amacıyla bir deneme yapıldı.

Suni bir yangın oluşturuldu. Bir evdeki yatak odası kapını açık bırakıldı. Diğerindeki ise kapatıldı.

Yatak odası kapısı açık bırakılan odayı yangın dumanlarının iki dakikada sardığı görüldü.

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Yukarıdaki fotoğraf yatak odası kapısı açık bırakılan evi temsil ediyor.

Aşağıdaki ise yatak odası kapısı kapalı olan odanın fotoğrafı.

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Oda kapısının kapalı olması sadece dumanı değil aynı zamanda sıcaklığın odaya geçmesini de önledi.

Yangın uzmanı Steve Kerber, TODAY’e “Alevlerin neden olduğu sıcaklık kapalı kapıyla büyük derecede engelleniyor. Bir diğer anlamda hayati önem taşıyor” dedi.

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Kulağa basit gibi gelse de yatak odanızın kapısını kapatmak hayatınızı kurtarıyor.

Yatak odasının kapısı kapalıyken, pencereden kaçmak ya da itfaiyeyi aramak için vakit bulabiliyorsunuz.

Kapısı kapalı ve açık olan iki odada olanları gözlemlemek için videoyu izleyin:

http://www.mynet.com/uyumadan-once-yatak-odanizin-kapisini-kapatmak-hayat-kurtariyor-5657159-myvideo

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