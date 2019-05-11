Bir daha yatak odanızın kapısını açık bırakıp uyuyamayacaksınız!

Uyumadan önce yatak odanızın kapısını kapatmanın hayatınızı kurtarabileceğini söylesek ne dersiniz? İşte inanılmaz bir gerçek! Tüm detaylar haberimizde...

Her gece uyumadan önce yaptığınız son şey ne?

Okuduklarınızdan sonra yaptığınız şeyi yeniden gözden geçireceksiniz.

ABD’nin Ulusal Yangından Korunma Kurumu’nun verilerine göre sadece ABD’de 2016 yılında 352 bin yangın çıkmış ve yangınlar 2.375 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş.

Elbette yangın çıkmaması için hepimiz ufak tefek önlemler alıyoruz.

Peki yangın çıkmasıyla yatak odanızın kapısını bağdaştırabiliyor musunuz?

Bildiğiniz gibi yangın alevinden çok dumanı daha tehlikeli. Alevler sonucunda oluşan zehirli gaz bilinçsiz kalmanıza ve hayatınızı kaybetmenize neden oluyor.

Bir de yangın çıktığı esnada uyuyorsanız hayatta kalma şansınız daha da azalıyor.

Bu nedenle yatak odanızın kapısını kapatmanız çok önemli. Yangın uzmanı Steve Kerber, her gece uyumadan önce yatak odanızın kapısını kapatmanın hayati önem taşıdığını söylüyor.

Yatak odasının kapısının kapalı olmasının ne kadar hayati olduğunu test etmek amacıyla bir deneme yapıldı.