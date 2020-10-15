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Bir de böyle deneyin: Kabuk atmayan tam kıvamında kuru fasulye tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan kuru fasulyeyi püf noktalarıyla birlikte anlattık. Kabuk atmayan, lezzetli bir kuru fasulye tarifi için bu kurallara dikkat edin.

Bir de böyle deneyin: Kabuk atmayan tam kıvamında kuru fasulye tarifi

Birçok kişi kuru fasulye tarifini bilir ancak lezzeti yerinde ve kabuk atmayan fasulye yapmayı bilemez. Siz de damak çatlatan bir kuru fasulye hazırlamak için bu tarifi mutlaka deneyin.

MALZEMELER

2 su bardağı fasulye
Bir orta boy soğan
1 adet domates
2 adet yeşil biber
Bir kahve fincanı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber .
Kimyon

YAPILIŞI

Fasulyeyi yıkayın ve bir gece önceden bol suya koyun ve bekletin. Fasulyeyi kabuk atmaması için mutlaka soğuk suyla ıslayın.
Ertesi gün fasulyenin suyunu dökün. Bir tur fasulyeyi yıkayın.
Soğanı yemeklik olarak doğrayın.
Yeşil biberlerin tohumlarını çıkarın ve onları da ufak bir şekilde doğrayın.
Domatesin kabuğunu soyun ve doğan gibi küçük küçük doğrayın.
Kuru fasulyeyi orta boy bir tencereye koyun ve içine fasulyeyi alın.
Fasulyeye çok fazla olmamak şartıyla su ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Başka bir tencereye sıvı yağı katın.
Yağ ısındıktan sonra içine soğanı ilave edin. Soğanı kavurun.
Kavrulmuş soğanın içine salçayı koyun. İyice kavrulan salçanın içine biberi ve domatesi ekleyin.
Tüm malzemeleri 5 dakika boyunca kavurun. Ardından üzerine bir bardak soğuk su ilave edin. Sosu kaynamaya bırakın.
Sosun içine suyuyla birlikte fasulyeyi koyun. Ardından üzerine bir su bardağı sıcak su ekleyin.
Tuzunu ve baharatlarını ekleyip kaynamaya bırakın.
Son olarak bir parça tereyağını da koyun ve altını kapatın. Afiyet olsun.


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