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BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! Bir Derdim Var saat kaçta, hangi kanalda? TV yayın akışı

09.11.2023 18:36 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var dizi oyuncuları, konusu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolde olduğu dizi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Her hafta perşembe akşamları yayınlanacak olan dizi için Bir Derdim Var canlı izle ekranı da sorgulanıyor. Peki, Bir Derdim Var saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bir Derdim Var canlı izle ekranı ve tv yayın akışı...

Bir Derdim Var bu akşam yayınlanacak olan ilk bölüm ile ekran yolculuğuna başlayacak. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ilk bölümü merak edildi. İşte Kanal D'de yayınlanacak olan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yolculuğuna başlayacak. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana gelecek. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

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BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM CANLI İZLE!

Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer'i savcı Ömer'in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip Ömer'le bir savaşın içinde bulur kendisini.

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BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Birce Akalay ve Mert Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Bir Derdim Var
22:00 Yeni Dizi Bir Derdim Var
00:30 Yeni Dizi Bir Derdim Var
02:00 Aşk ve Umut
03:30 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken

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