MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Üç Kuruş'un yıldızları Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Üç Kuruş'un yıldızları Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor!

17.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur özel hayatı ile gündeme geldi. Alişan Uğur'un "Üç Kuruş" dizisindeki partneri Damla Makar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Üç Kuruş'un yıldızları Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor!

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğlulları, Nesrin Cevadzade gibi ünlü oyuncuların olduğu Üç Kuruş dizisinin iki yıldız isminin aşk yaşadığı haberleri gündeme geldi.

'Üç Kuruş'ta 'Konyalı' karakterine hayat veren Alişan Uğur'un, rol arkadaşı Damla Makar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; İkilinin, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Üç Kuruş 1

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur, Damla Makar ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü çiftin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Üç Kuruş 2

1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında almıştır. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de almıştır. Okulun lise bölümüne kabul edilen ilk Türk olması da dikkat çekmişti.

anne babası

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ‘’Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım’’ kelimeleriyle anlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mayolu pozuyla nefes kesti! Sevgilisinden yorum gecikmediMayolu pozuyla nefes kesti! Sevgilisinden yorum gecikmedi
Melek Mosso konseri sonrası hedefteydi! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa mı etti? Görevden alma...Melek Mosso konseri sonrası hedefteydi! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa mı etti? Görevden alma...
Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...
Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Alişan Uğur damla makar üç kuruş Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!

A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!

Aralarında İstanbul da var! Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Aralarında İstanbul da var! Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Kuntz'dan 90+5'te gelen gole dikkat çeken tepki

Kuntz'dan 90+5'te gelen gole dikkat çeken tepki

İYİ Parti'de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener'e karşı kadın aday: İşte konuşulan o isim

İYİ Parti'de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener'e karşı kadın aday: İşte konuşulan o isim

Ne İstanbul ne İzmir! O tarihten sonra her şey değişti

Ne İstanbul ne İzmir! O tarihten sonra her şey değişti

GÜNÜN VİDEOSU

Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı
Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.