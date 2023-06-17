Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Üç Kuruş'un yıldızları Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor!

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğlulları, Nesrin Cevadzade gibi ünlü oyuncuların olduğu Üç Kuruş dizisinin iki yıldız isminin aşk yaşadığı haberleri gündeme geldi.

'Üç Kuruş'ta 'Konyalı' karakterine hayat veren Alişan Uğur'un, rol arkadaşı Damla Makar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; İkilinin, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur, Damla Makar ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü çiftin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında almıştır. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de almıştır. Okulun lise bölümüne kabul edilen ilk Türk olması da dikkat çekmişti.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ‘’Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım’’ kelimeleriyle anlatmıştı.

