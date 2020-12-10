Bir dönem evlilik programlarına katılarak ünlenen ve yaptıkları ilginç hareketlerle dikkatleri çeken isimler!

Evlilik programları furyası televizyon tarihinde bir dönemi adeta domine etti. Her kanalda rastlayabildiğimiz bu programlar paravan, elektrik, ‘Bir çay içelim’ sözleriyle bir neslin kafasında geniş bir yer etti. Evlilik programlarında boy göstererek ünlenen isimleri paylaşıyoruz! SONGÜL Esra Erol’da programında evlenerek muradına ermeyi başaran Songül, taliplerini kadife sesiyle karşılıyordu. Bu programı izlemeseniz bile sosyal medyada mutlaka Songül’ün ‘Hadise-Prenses’ şarkısını yorumlamasına denk gelmişsinizdir. Kendine has yorumuyla Seray Sever’in ‘Yeni bir karar verdim’ sözlerini silmeyi başaran Songül hemen hemen her gün bir şarkı söylüyordu. SOLMAZ ÇİROS Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Evleneceksen Gel’ programında Solmaz adeta dans gösterisi sergiliyordu. Seda Sayan’ın ‘Solmaz gel bir dans et’ demesiyle kendisini sahneye atan gelin adayı, Roman kültürünü tüm Türkiye’ye göstermeyi başaran elçi oldu. Evlilik programının sonrasında dizilerde oyunculuk yapan Solmaz şimdilerde ise yeni bir albüm çıkarttı ve müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

MUSTAFA Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın programına katılan Mustafa daha önce evlenemediği için programda sık sık ağlamasıyla gündeme geldi. Ağlamasının sonrasında apaçi dansıyla seyirciyi gülümseten Mustafa’nın programın bitimiyle kapkaçtan yakalandığı haberleri ortaya çıktı. MELİS BUSE BETKAYAN Kanal D’nin fenomen yarışması Kısmetse Olur’un ilk sezonuna damga vuran Melis, yoğun talep üzerine ikinci sezonda katılmıştı. Programın bitmesinden sonra her şeyin kurgu olduğunu itiraf eden Melis şimdilerde ise Youtube kanalı için çektiği videolarla hayranlarıyla hasret gideriyor. ADNAN KIZILTAŞ Kısmetse Olur programının bir diğer fenomen ismi ise Adnan Kızıltaş oldu.

Programın ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Adnan Kızıltaş, ikinci sezonda da şansını denedi. Programdan sonra ise kendisine ait bir erkek giyim markası kuran Adnan Kızıltaş, Ankara’ya yerleşti. ESER WEST Türkçe-İngilizce karışımı konuşmasıyla bir anda popülerleşen Eser West, ‘Kırdın beni god dam it!’ sözünü bütün kızgın olan aşıklara öğretti. Programdan sonra Survivor’a katılan Eser West, Hande Yener’in Mor klibinde de boy gösterdi.

CANSEL ÇÖRDÜK Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cansel Çördük birçok kez magazin gündeminde yer almayı başardı. Eser West’in Survivor’da olduğu sırada ihanet iddiaları nedeniyle ilişkilerini sonlandıran Cansel Çördük, Amerika’ya yerleşti. Kendisine bambaşka bir hayat kuran Cansel Çördük’ün yeni imajı ve Arda Turan’la sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları sosyal medyanın gündeminde uzun süre yerini aldı. Sosyal medyadan mesaj attıkları kişiler tarafından ifşa edilen ünlü isimler! HANİFE GÜRDAL İlk olarak Esra Erol’un sunduğu evlilik programında boy göstermeye başlayan Hanife Gürdal, evlilik programları arasındaki transferlerin bomba ismi oldu. Zuhal Topal ve Esra Erol’un aralarının açılmasına neden olan Hanife Gürdal, evlilik programlarının sona ermesiyle sosyal medya fenomenliğine soyundu. Başörtüsünü çıkarttığı için tepkileri üzerine çeken isim sosyal medya hesabından sık sık reklam paylaşımları yapıyor. Kimseleri beğenmemesiyle ünlenen Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz’la hayatını birleştirdi. Anlaşamadıkları için boşanma kararı alan çift birbirinin hasretine dayanamayarak yeniden bir araya geldi.

NUR ERKOÇ- BATUHAN CİMİLLİ Kısmetse Olur’un ilk sezonunda birbirlerine aşık olarak nikah masasına oturan çift bebekleri Aselhan’ı kucaklarına aldı. Tam evlilik programlarına olan inanç artıyor derken çiftimiz büyük bir kavgaya tutuştu. Sosyal medya üzerinden birbirlerine harekete varan söylemlerde bulunan Nur ve Batuhan çifti uzun bir süre magazinde ses getirmeyi başardı. ROCKÇI SERPİL Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programında ünlenen Serpil, yaptığı rock performansıyla izleyicilerin ağzını açık bırakmıştı. Serpil’in performansı sosyal medyanın da mizahına alet olmuştu. KORCAN CİNEMRE Evlilik programlarının temelini sarsan damat adayı Korcan Cinemre oldu. Korcan Cinemre, Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına trollemek için katılmıştı. "Zuhal Topal programını trolleyen damat adayı" videosuyla kısa sürede izlenme rekorları kıran ve pek çok kişiye ulaşan Korcan Cinemre'nin daha önce de birçok programı trollediği sonradan ortaya çıktı. ÇİĞDEM Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın programının bir diğer fenomeni ise Çiğdem oldu. Çiğdem masraflarıyla hem taleplerinin hem de seyircinin dudaklarını uçuklattı. İş insanı olduğunu belirten Çiğdem 2 buçuk bin TL’nin yalnızca mazot ihtiyacı söyleyince talepleri şaşkınlık yaşadı.