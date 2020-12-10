Bir dönem evlilik programlarına katılarak ünlenen ve yaptıkları ilginç hareketlerle dikkatleri çeken isimler!

Evlilik programları furyası televizyon tarihinde bir dönemi adeta domine etti. Her kanalda rastlayabildiğimiz bu programlar paravan, elektrik, ‘Bir çay içelim’ sözleriyle bir neslin kafasında geniş bir yer etti. Evlilik programlarında boy göstererek ünlenen isimleri paylaşıyoruz!
Esra Erol’da programında evlenerek muradına ermeyi başaran Songül, taliplerini kadife sesiyle karşılıyordu. Bu programı izlemeseniz bile sosyal medyada mutlaka Songül’ün ‘Hadise-Prenses’ şarkısını yorumlamasına denk gelmişsinizdir. Kendine has yorumuyla Seray Sever’in ‘Yeni bir karar verdim’ sözlerini silmeyi başaran Songül hemen hemen her gün bir şarkı söylüyordu.
Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Evleneceksen Gel’ programında Solmaz adeta dans gösterisi sergiliyordu. Seda Sayan’ın ‘Solmaz gel bir dans et’ demesiyle kendisini sahneye atan gelin adayı, Roman kültürünü tüm Türkiye’ye göstermeyi başaran elçi oldu. Evlilik programının sonrasında dizilerde oyunculuk yapan Solmaz şimdilerde ise yeni bir albüm çıkarttı ve müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın programına katılan Mustafa daha önce evlenemediği için programda sık sık ağlamasıyla gündeme geldi. Ağlamasının sonrasında apaçi dansıyla seyirciyi gülümseten Mustafa’nın programın bitimiyle kapkaçtan yakalandığı haberleri ortaya çıktı.
Kanal D’nin fenomen yarışması Kısmetse Olur’un ilk sezonuna damga vuran Melis, yoğun talep üzerine ikinci sezonda katılmıştı. Programın bitmesinden sonra her şeyin kurgu olduğunu itiraf eden Melis şimdilerde ise Youtube kanalı için çektiği videolarla hayranlarıyla hasret gideriyor.
Kısmetse Olur programının bir diğer fenomen ismi ise Adnan Kızıltaş oldu.
Programın ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Adnan Kızıltaş, ikinci sezonda da şansını denedi. Programdan sonra ise kendisine ait bir erkek giyim markası kuran Adnan Kızıltaş, Ankara’ya yerleşti.
Türkçe-İngilizce karışımı konuşmasıyla bir anda popülerleşen Eser West, ‘Kırdın beni god dam it!’ sözünü bütün kızgın olan aşıklara öğretti. Programdan sonra Survivor’a katılan Eser West, Hande Yener’in Mor klibinde de boy gösterdi.
Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cansel Çördük birçok kez magazin gündeminde yer almayı başardı. Eser West’in Survivor’da olduğu sırada ihanet iddiaları nedeniyle ilişkilerini sonlandıran Cansel Çördük, Amerika’ya yerleşti. Kendisine bambaşka bir hayat kuran Cansel Çördük’ün yeni imajı ve Arda Turan’la sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları sosyal medyanın gündeminde uzun süre yerini aldı.
İlk olarak Esra Erol’un sunduğu evlilik programında boy göstermeye başlayan Hanife Gürdal, evlilik programları arasındaki transferlerin bomba ismi oldu. Zuhal Topal ve Esra Erol’un aralarının açılmasına neden olan Hanife Gürdal, evlilik programlarının sona ermesiyle sosyal medya fenomenliğine soyundu. Başörtüsünü çıkarttığı için tepkileri üzerine çeken isim sosyal medya hesabından sık sık reklam paylaşımları yapıyor. Kimseleri beğenmemesiyle ünlenen Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz’la hayatını birleştirdi. Anlaşamadıkları için boşanma kararı alan çift birbirinin hasretine dayanamayarak yeniden bir araya geldi.
Kısmetse Olur’un ilk sezonunda birbirlerine aşık olarak nikah masasına oturan çift bebekleri Aselhan’ı kucaklarına aldı. Tam evlilik programlarına olan inanç artıyor derken çiftimiz büyük bir kavgaya tutuştu. Sosyal medya üzerinden birbirlerine harekete varan söylemlerde bulunan Nur ve Batuhan çifti uzun bir süre magazinde ses getirmeyi başardı.
Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programında ünlenen Serpil, yaptığı rock performansıyla izleyicilerin ağzını açık bırakmıştı. Serpil’in performansı sosyal medyanın da mizahına alet olmuştu.
Evlilik programlarının temelini sarsan damat adayı Korcan Cinemre oldu. Korcan Cinemre, Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına trollemek için katılmıştı. "Zuhal Topal programını trolleyen damat adayı" videosuyla kısa sürede izlenme rekorları kıran ve pek çok kişiye ulaşan Korcan Cinemre'nin daha önce de birçok programı trollediği sonradan ortaya çıktı.
Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın programının bir diğer fenomeni ise Çiğdem oldu. Çiğdem masraflarıyla hem taleplerinin hem de seyircinin dudaklarını uçuklattı. İş insanı olduğunu belirten Çiğdem 2 buçuk bin TL’nin yalnızca mazot ihtiyacı söyleyince talepleri şaşkınlık yaşadı.
Yıllar önce katıldığı ‘Biz Evleniyoruz’ programıyla ünlenen Caner Toygar’ın Tülin’e olan aşkı tüm Türkiye’nin yüreğini dağlamıştı. Aradığı mutluluğu bulamayan Caner Toygar, Esra Erol’un sunduğu programa katılarak Berke Kentli ile evlenmişti. Berke ile şiddetli geçimsizlik yaşaması nedeniyle boşanma aşamasına gelen Caner, canlı yayında kafasında bardak kırdığı videoyla ünlenmişti.
Evlilik programlarının atası olarak kabul edilen ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasına damga vuran Sinem Umaş ve Semra Kaynana zaman geçmesine rağmen hala programlara konuk olmaya devam ediyor. İşte Benim Stilim yarışmasıyla çekildiği inzivasından sıyrılan Sinem Umaş ve oğlu Ata’yı kaybettikten sonra daha yumuşak başlı bir insana dönüşen Semra Kaynana yıllar sonra canlı yayında aralarındaki küslüğe bir son vermek için adım attı.
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