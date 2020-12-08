Sosyal medyadan mesaj attıkları kişiler tarafından ifşa edilen ünlü isimler!

Ünlü isimlerin yaptıkları anından magazin gündemindeki yerini almayı başarıyor. Ünlülerin attıkları her adım olay yaratmayı sürdürüyor. İşte bir dönem magazin gündeminde yerini alan ifşa olaylarını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

KEREM TUNÇERİ

Aslı Enver ile sevgili oldukları konuşulurken eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ifşa mesajları gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüs karantinasının ilk başladığı günlerde Aslı Enver ile yakınlaşan Tunçeri’nin sosyal medya fenomeni Beren Güney ile konuşmaları ortaya çıktı. Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Beren Güney, Kerem Tunçeri ile aralarında geçen mesajlaşmaları sosyal medya hesabından yayınlanmayı tercih etti.

ARDA TURAN

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Arda Turan evlenmeden önce magazin gündemine yerleşmeyi başarmıştı. Arda Turan ve Kısmetse Olur yarışmacıyla ünlenen Cansel Çördük arasındaki mesajlaşmalar dikkatleri üzerine çekmişti. İkili arasındaki mesajlaşmalar üçüncü kişiler tarafından sızdırılmıştı.

DORUKHAN TOKÖZ

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün mesajları ise Sude isimli bir kadın tarafından sosyal medyadan yayınlanmıştı. Hatta Sude, mesajda kendisini ifşa edeceğinin uyarısını da yapmıştı.