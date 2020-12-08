Sosyal medyadan mesaj attıkları kişiler tarafından ifşa edilen ünlü isimler!

Ünlü isimlerin yaptıkları anından magazin gündemindeki yerini almayı başarıyor. Ünlülerin attıkları her adım olay yaratmayı sürdürüyor. İşte bir dönem magazin gündeminde yerini alan ifşa olaylarını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...
Aslı Enver ile sevgili oldukları konuşulurken eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ifşa mesajları gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüs karantinasının ilk başladığı günlerde Aslı Enver ile yakınlaşan Tunçeri’nin sosyal medya fenomeni Beren Güney ile konuşmaları ortaya çıktı. Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Beren Güney, Kerem Tunçeri ile aralarında geçen mesajlaşmaları sosyal medya hesabından yayınlanmayı tercih etti.
Galatasaray’ın efsane futbolcusu Arda Turan evlenmeden önce magazin gündemine yerleşmeyi başarmıştı. Arda Turan ve Kısmetse Olur yarışmacıyla ünlenen Cansel Çördük arasındaki mesajlaşmalar dikkatleri üzerine çekmişti. İkili arasındaki mesajlaşmalar üçüncü kişiler tarafından sızdırılmıştı.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün mesajları ise Sude isimli bir kadın tarafından sosyal medyadan yayınlanmıştı. Hatta Sude, mesajda kendisini ifşa edeceğinin uyarısını da yapmıştı.
Çukur dizisinin yıldızı Kubilay Aka, Miray Daner’le beraberken Beyaz isimli bir kadına yazdığı mesajlarla ihanet haberlerininin fitilini ateşlemişti. Miray Daner ve Kubilay Aka ilişkisini sonlandıran mesajlar sosyal medyada uzun zaman ses getirmeyi başardı.
Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo, sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın’a attığı mesajlarla ifşa olmuştu. Ronaldo’nun kullandığı “Send me number” mesajı ise adeta sosyal medya kullanıcılarının diline dolanmıştı.
Survivor yarışmasıyla ünlenen Yasin Obuz’un sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’a attığı mesajlar programın sona ermesiyle beraber ortaya çıkmıştı.
Ünlü restoran sahibi CZN Burak’ın, TikTok fenomenine attığı mesajlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini almıştı. CZN Burak’ın mesajlarda geri adım atması ise diğer ifşalara göre oldukça nazik!
Ünlü sanatçı Rafet El Roman mesajlaşmalarda adeta bir devir atlattı. “Heyy! En Büyük Trabzonspor” mesajıyla flörtün kanunlarını yeniden yazdı.
Ünlü sanatçı Cem Özer’in Alman bir kadınla yazışmaları magazin gündeminin üst sıralarına oturmuştu. İfşa haberlerinden sonra evliliğinde sorunlar yaşayan Cem Özer, “sanal sevişme” itirafıyla herkesi şoke etmeyi başarmıştı.
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