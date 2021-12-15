Bir döneme damga vuran Deli Yürek’le ilgili az bilinen bilgi! Meğer herkesin tanıdığı isim de kadrodaymış

5 Ekim 1998 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisi zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yıllar sonra da adından söz ettiriyor. Şimdilerde herkesin tanıdığı, gerek yönettiği, yazdığı gerek de yıldız isim Hazar Ergüçlü ile sık sık gündeme gelen ünlü yönetmen de Deli Yürek dizisinde rol almış!

İŞTE DELİ YÜREK İLE İLGİLİ AZ BİLİNEN BİLGİ!

Bir zamanlara damga vuran Deli Yürek dizisinde, günümüzün popüler yönetmeni Onur Ünlü 'Umur' rolüne hayat verdi. Şimdilerde ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile sık sık magazin gündeminde yer alan Onur Ünlü'nün Deli Yürek'teki halini görenler tanıyamadı.

Leyle ile Mecnun, Ben de Özledim, Cingöz Recai, Sen Aydınlatırsın Geceyi gibi birçok başarılı dizi ve film projelerinin yönetmenliğini, senaristliğini yapan Onur Ünlü'nün Deli Yürek'teki Umur olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Başarılı yönetmen, senarist, yapımcı, şair olan Onur Ünlü başarılı senarist ve yönetmenliği ile birden fazla ödüle layık görüldü. Onur Ünlü ' Ah Muhsin Ünlü' mahlasıyla Gidiyorum Bu şiir kitabını yazdı. Ayrıca Bir Sürü Endişe söyleşi kitabıyla da okurlarıyla buluştu.

ONUR ÜNLÜ İLE HAZAR ERGÜÇLÜ EVLENİYOR MU?

Onur Ünlü, günümüzün en ünlü kadın oyuncularından olan Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü, Ergüçlü ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde tektaş ile verdiği pozu Instagram'dan paylaşması, ikilinin evleneceği iddialarını gündeme getirmişti. Anne olmayı çok istediğini geçtiğimiz haftalarda söyleyen 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü, evlilik fikrini 48 yaşındaki Onur Ünlü ile zaman zaman konuştuklarını söylemişti.





