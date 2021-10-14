Bir döneme damga vuran Hugo programının sunucusu Tolga Garipoğlu değişimiyle şaşırttı!

Çizgi karakter Hugo'nun oyunlarını konu alan programın sunucusu Tolga Garipoğlu, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte çocukların Tolga abisi olarak akıllarda yer edinen Tolga Garipoğlu'nun son hali:

TOLGA GARİPOĞLU KİMDİR?

Tolga Garipoğlu, 1966 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitiren Garipoğlu, ODTÜ'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü okudu. Ardından İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Üniversitede hazırladığı bir eğlence programına Barış Manço,Uğur Dündar ve Ali Kırca gibi isimleri konuk alarak dikkatleri üzerine topladı.

Dizi ve filmlerde dublaj yapan sunucu, Hugo ve Tolga Abi programıyla geniş kitlelerce tanındı. 2008 yılında Hugo'dan ayrıldı. 1995 yılında Konsensus adlı şirket kuran Garipoğlu, 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sundu. Ekran önü macerasına ara veren yıldız, çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgilenmeye devam etti.

Tolga Garipoğlu, şimdilerde 'Tolga Abi Anaokulu' adıyla kurduğu anaokulunda yöneticilik yapıyor.



