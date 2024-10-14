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  4. Bir döneme damga vurdu! Dansöz Nuran Sultan'ın son hali ve sokak tarzı dikkat çekti

Bir döneme damga vurdu! Dansöz Nuran Sultan'ın son hali ve sokak tarzı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 13:50
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Sean Connery ve Sting gibi dünya yıldızlarına dans etmesiyle tanınan Nuran Sultan çok uzun zaman sonra görüntülendi. Nişantaşı City's'de görüntülenen Nuran Sultan'ın değişimi ve sokak tarzı dikkat çekti.

Bir döneme damga vurdu! Dansöz Nuran Sultan'ın son hali ve sokak tarzı dikkat çekti

Sting, Roberto Carlos, Sean Connery, Roman Abramoviç, Jean-Paul Gaultier, David Copperfield gibi isimlere dans eden Nuran Sultan uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.

Bir dönemin dikkat çeken dansözlerinden olan Nuran Sultan'ı Snob Magazin görüntülendi. Nişantaşı'na kostüm bakmaya geldiğini söyleyen oryantal, "Kostümler çok pahalı... En basit kostüm bin-bin 500 dolar arası... Evde 40 kostümüm var. Değişik ve yenilik sevdiğim için üzerine ekliyorum" dedi.

Nuran Sultan'ın sütyensiz cesur tarzı da ve değişimi de dikkat çekti.

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Başından geçen olayı da anlatan Sultan, "Beyoğlu'nda ablam Dilara ile yer dükkan aldık. Kafe ya da kendi tasarımlarımızı yapıp satarız diye düşündük. Yan dükkandaki bir beyefendi, bize ait olan duvarı yıkıp, kendi dükkanını büyütmek istediğini söylemiş kardeşime... O esnada yumruk sallamış. Zaten abim engelli. Hemen şikayet ettik. Zaten 2.5 sene kiracıyla uğraştım. Tam onu çıkardık rahat edeceğimi düşündüm. İnşallah çözülecek. Kanun dışı bir talep etmedik. Şu an mahkemeliğiz. Ne zaman tadilat için gitsek, yanında birilerini alıp olaya müdahale ediyor" diye konuştu.

"SAHNEYİ EVİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Yaşadığı ilginç olaylar için oryantal, "Küçük kızlar babalarını çok kıskanıyorlar. Dans ederken saçımızı çekiyorlar. Bale neyse aynı şeyi sergiliyoruz. Zaman zaman kadınlar yapıyor, saçımızı çekiyor. Hatta bir düğüne damadın kardeşi hediyesi olarak gönderelim. Gelin-kaynana bana uçacaklardı. Bir olay çıkacağını anladığım için geri döndüm. Sahneyi evim olarak görüyorum. Saygı duyuyorum herkese..." dedi.

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