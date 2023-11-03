MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir döneme damga vurmuştu! Lost'un Jack'i son hali ile şaşırttı, Matthew Fox'u bir de şimdi görün

Bir döneme damga vurmuştu! Lost'un Jack'i son hali ile şaşırttı, Matthew Fox'u bir de şimdi görün

03.11.2023 08:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney - Los Angeles seferini yapan yolcu uçağının kaza yapması sonucu, gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayesini anlatan Lost dizisi, Matthew Fox'un değişimi nedeniyle yeniden gündem oldu. Yakışıklı, oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor. İşte Lost'un Jack'i Matthew Fox'un son hali...

Bir döneme damga vurmuştu! Lost'un Jack'i son hali ile şaşırttı, Matthew Fox'u bir de şimdi görün

2004-2010 yılları arasında yayınlanan bir zamanların en çok izlenen dizisi Lost, sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Josh Holloway, Evangeline Lilly gibi oyuncularla başrolü paylaşan Matthew Fox'un yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

55

İZLEYİCİYİ İKİYE BÖLEN AŞK HİKAYESİ!

Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşayınca izleyici ikiye bölünmüştü.

3000,

Kate, Sawyer'ı arzulayıp Jack'i elinde tutmaya çalışınca konuya ilişkin paylaşımlar yapılmıştı. Öyle ki birçok forumda "Jack mi, Sawyer mı?" sorusu internet kullanıcılarına yöneltilmişti.

m0

LOST'UN JACK'İ YILLARA YENİK DÜŞTÜ

Lost dizisinin Jack'i Matthew Fox'un değişimi görenleri şaşırttı.

m1

Şu an 57 yaşında olan ABD'li ünlü oyuncunun yıllara yenik düştüğü görüldü.

m2

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cadılar Bayramı'nda Filistin'deki yaralı çocuklarla dalga geçti! "Vicdansız..."Cadılar Bayramı'nda Filistin'deki yaralı çocuklarla dalga geçti! "Vicdansız..."
Bir iddia da Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında geldiBir iddia da Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında geldi
Aşk Adası Oyunları ilk günden müstehcen anlara sahne oldu!Aşk Adası Oyunları ilk günden müstehcen anlara sahne oldu!
Anahtar Kelimeler:
Evangeline Lilly Lost dizisi Josh Holloway lost sosyal medya ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.