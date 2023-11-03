Bir döneme damga vurmuştu! Lost'un Jack'i son hali ile şaşırttı, Matthew Fox'u bir de şimdi görün

2004-2010 yılları arasında yayınlanan bir zamanların en çok izlenen dizisi Lost, sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Josh Holloway, Evangeline Lilly gibi oyuncularla başrolü paylaşan Matthew Fox'un yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İZLEYİCİYİ İKİYE BÖLEN AŞK HİKAYESİ!

Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşayınca izleyici ikiye bölünmüştü.

Kate, Sawyer'ı arzulayıp Jack'i elinde tutmaya çalışınca konuya ilişkin paylaşımlar yapılmıştı. Öyle ki birçok forumda "Jack mi, Sawyer mı?" sorusu internet kullanıcılarına yöneltilmişti.

LOST'UN JACK'İ YILLARA YENİK DÜŞTÜ

Lost dizisinin Jack'i Matthew Fox'un değişimi görenleri şaşırttı.

Şu an 57 yaşında olan ABD'li ünlü oyuncunun yıllara yenik düştüğü görüldü.







