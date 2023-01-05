Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Kelly Brook kıvrımlarıyla barıştı

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook seksiliğiyle ve kıvrımlarıyla hafızalara kazınan bir isim. Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen 43 yaşındaki model, vücudundaki takıntıların üstesinden gelmesine yardım ettiği için kocası Jeremy Parisi'ye teşekkür etti.

Brook "Hayatının hemen hemen her günü fotoğraflanmış biri olarak, mutsuz zamanların kanıtlarını görebiliyorum - fotoğraflara bakıyorum ve 'Ah, o zamanlar gerçekten zayıftım" diyorum, sonra bunun bir şey olduğu için olduğunu hatırlıyorum" diyerek bedenine olan güveninin yaşla birlikte geldiğini de söyledi.

İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Model büyük bir itirafta bulundu ve "En zayıf olduğum zamanlar aynı zamanda en mutsuz olduğum zamanlardı" dedi.

Seks sembolü olarak anımsanan model "Artık evliyim, işimi seviyorum, iş arkadaşlarımı seviyorum, daha yaşlıyım ve ailemdeki herkes sağlıklı görünüyor, tahtaya dokunun" yorumunda bulundu.



