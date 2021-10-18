Bir dönemin efsanesi ‘Ayrılsak da Beraberiz’ dizisinin başrolü Janset Paçal şimdilerde ne yapıyor?

Janset Paçal 2000’li yılların başında hayatımıza giren yeni nesil bir oyuncuydu. Zamanla Çocuklar Duymasın, Yarım Elma, Arka Sokaklar, Hayat Öpücüğü gibi önemli yapımlarda yer aldı ve hafızalarda yer edindi. Ancak devamlılığı olan bir dizide uzun süre yer alamadı.

2015 yılından beri ekranlardan uzak olan Janset Paçal 2013 yılında açtığı Youtube kanalını canlandırmaya karar verdi. 1 sene önce kanalına düzenli olarak içerikler çekmeye başlayan Paçal öncelikle tek başına origami tekniğiyle yaptığı objelerin yapılış şekillerini kanalına yükledi. Sonrasında yeni bir format üretip konuklu çekimler yapmaya başladı. Caner Özyurtlu, Mesut Süre, Evrencan Gündüz gibi isimlerle çekim yapan Paçal düzenli olarak içerik üretmeye devam ediyor.

JANSET PACAL KİMDİR?

Janset Paçal, 10 Haziran 1971 yılında Almanya'nın Münih şehrinde doğdu. İlk olarak 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük yapmaya başladı. 1992'de modelliğe başladı; 1994'te İstanbul'a gelerek Gaye Sökmen Ajans'a katıldı. Birçok derginin kapağında yer aldı.

1996'da başladığı ATV'de yayınlanan "Televizyon Çocuğu" adlı TV programında 90 bölüm boyunca Okan Bayülgen'e eşlik etti, bu programla ünlenen Janset, 1997'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar'da oynadı.

1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programını sunduktan sonra, Hakan Yılmaz, Tuluğ Çizgen, Suzan Aksoy ve Necmi Yapıcı ile birlikte 1999-2002 yılları arasında TRT1'de yayınlanan, Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide Berna karakteri ile tanındı.

2000 yılında Nurseli İdiz, Başak Köklükaya ve Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte Attila İlhan'ın eserinden uyarlanan ''Baykuşların Saltanatı'' adlı dizide rol aldı.

2000'de Ziya Kürküt ile Kral TV Müzik Ödülleri'ni, 2001'de de Hakan Yılmaz ile TRT Yılbaşı Özel'i sunan Janset, aynı yıl 33 program boyunca Radio Contact'ta Neysen O adlı rock programını da hazırlayıp sundu.

Janset, 2002 Yarım Elma da Günay Karacaoğlu ile başrolleri paylaşan Janset, 2004 yılında Neredesin Firuze? filminde Sibel karakterini canlandırdı.

2003 kışında atv'de Patron Kim? adlı mini dizide Cem Davran ve Ayten Gökçer ile başrolü paylaştı. 2005'te Mustafa Altıoklar'ın ''Banyo'' adlı filmde rol aldı. 2006'da ise Haluk Bilginer, Ata Demirer ve Metin Akpınar ile Kısık Ateşte 15 Dakika filmini çekti.

2007'de TRT'nin dizisi Evimin Erkeği isimli dizide rol aldı. 2008'de atv'de yayınlanan Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası isimli diziye konuk oyuncu olarak girdi.

2009'da Turkmax'ta yayınlanan Kahve Bahane isimli dizide rol aldı. 2009'da FOX'ta Fort Boyard isimli programı sundu.

Janset 2010 yılında Sinem Kobal ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerini paylaştığı Romantik Komedi'' isimli filmde kısa bir sahnede yer aldı. Son olarak Mor ve Ötesi grubunun, "Araf" ve "Sor" isimi parçalarına çekilen video kliplerde yer aldı.

Janset, son olarak 2015 yılında gösterime giren Hayat Öpücüğü isimli filmde rol aldı.



