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‘Bir Düş Gördüm’ filmi Amerika Birleşik Devletleri’nden iki ödülle döndü

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi ‘Bir Düş Gördüm’, 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali'nde 2 ödüle birden layık görüldü.

‘Bir Düş Gördüm’ filmi Amerika Birleşik Devletleri’nden iki ödülle döndü

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen festivalde "En İyi Sinematografi" ödülünü alan film, ayrıca Harun Reha Pakoğlu ile "En İyi Erkek oyuncu" ödülünü de sahip oldu.

‘Bir Düş Gördüm’ daha önce de 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, BangkokThai Uluslararası Film Festivali, İskandinav Uluslararası Film Festivali ve Nepal Uluslararası Film Festivali'nin de arasında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden çeşitli ödüller almıştı. Uluslararası ismi "In My Dream" olan film, festival yolculuğuna ABD'de Cineguest Film & VR Festival, Rusya'da Kinofestival Light Of The World, Güney Kore'de Busan International Kids and Youth Film Festival, Güney Afrika'da Durban International Film Festival, İtalya'da Ischia Film Festival ve Fransa'da L'Europe Autour de l'Europe Film Festival ile devam edecek.

BİR DÜŞ GÖRDÜM KONUSU

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi. 2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan filmin konusu özetle şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

(AA)

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