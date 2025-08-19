Bir Efsanenin İzinde: Barış Manço Müzesi

“Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır.” Barış Manço’nun bu sözü, onun hayata bakışını özetler nitelikte. Kadıköy Moda’da bulunan köşk, bu sözden ilhamla ailesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından 2010 yılında müzeye dönüştürüldü. Barış Manço Müzesi, bugün bir dönemin kültür, sanat ve yaşam tarzının izlerini taşıyan bir mekân olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzede Neler Var?

yüzyılın Viktoryen mimarisini yansıtan görkemli köşkün kapısından içeri adım attığınızda sizi ilk olarak Barış Manço’nun arabası ve “Domates, Biber, Patlıcan” şarkısından esinlenerek yapılmış bahçe maketleri karşılıyor. Daha sonra sanatçının aşırı gerçekçi heykeli ve “O benim rüyam!” dediği Steinway kuyruklu piyanosu size adeta onunla ilk kez tanışıyormuş hissini veriyor. Müzede üç kat ve bir bodrum katı bulunuyor; her kat, Barış Manço’nun farklı yönlerine ışık tutuyor. Ödüller, sahne kıyafetleri, kişisel eşyalar, “Adam Olacak Çocuk” programından kalan detaylar ve çocuklarının odaları... Bodrumdaki Şövalye Odası ise Manço’nun çok yönlü kişiliğine dair farklı bir pencere açıyor.

Köşkün Tarihi ve Müzenin Hikâyesi

Barış Manço Müzesi olarak bildiğimiz köşk, 1895-1900 yılları arasında Mr. Dawson tarafından yaptırılmıştır. Yıllar içinde birçok kez el değiştiren yapı, 1965’te Whittall ailesi tarafından alınmış ve “Whittall Köşkü” olarak anılmıştır. 1984 yılında ise Barış Manço tarafından satın alınarak restore edilmiştir. Sanatçının 1999 yılında hayatını kaybettiği köşk, Kadıköy Belediyesi ve Halk Bankası iş birliğiyle 2010’da müzeye dönüştürdü. Bugün ise, hem Barış Manço’nun kişisel dünyasına hem de Türkiye’nin kültürel belleğine ışık tutuyor.

Müzede Öne Çıkan Detaylar

Barış Manço’nun “81300 Moda” olarak bilinen adresi, müzede korunarak yaşatılıyor. Sunay Akın danışmanlığında düzenlenen müzik aleti şeklindeki vitrinler, “Arkadaşım Eşek” temalı detaylar ve bahçedeki eğlenceli heykeller ilgi çeken noktalar arasında. Köşk, Barış Manço’nun yalnızca müzisyen kimliğini değil, aynı zamanda ressam, koleksiyoncu, televizyoncu ve aile babası yönlerini de ortaya koyuyor.

Ziyaret Saatleri ve Giriş Bilgileri

Barış Manço Müzesi, pazartesi günleri, resmi tatiller ve bayramlarda kapalıdır. Haftanın diğer günlerinde sabah 09.00’da açılan müzede son ziyaretçi kabulü 16.00’da yapılır. Kalabalık grupların mutlaka önceden iletişime geçerek randevu alması gerekir. Bilet satışları yalnızca online olarak yapılır; gişeden bilet alınamaz ve MüzeKart geçerli değildir.